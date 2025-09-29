Elektrina sa drží nad 100 eurami, oproti minulému týždňu sa výrazne nezmenila ani cena plynu

Na trhoch s elektrinou a plynom prevláda pokojné obdobie.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
1 min. čítania
Na trhoch s elektrinou a zemným plynom nenastali výrazné zmeny. Elektrina sa drží nad magickou 100-eurovou úrovňou a plyn je tesne nad hranicou 30 eur za megawatthodinu.

Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 103 eur za megawatthodinu. Začiatkom uplynulého týždňa bola jej cena na úrovni 102 eur za megawatthodinu.

Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál v piatok plyn s dodávkou na budúci rok 33 eur za megawatthodinu. V pondelok pred týždňom bola cena plynu na tej istej burze taktiež vo výške 32 eur za megawatthodinu. Pred zhruba ôsmimi mesiacmi bola dokonca cena plynu na trhu na úrovni 58 eur za megawatthodinu.

Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.

