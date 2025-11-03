Ceny emisných povoleniek pre domácnosti sa znížili, podľa ekonóma však ide o lišiacku hru Bruselu

Ceny emisných povoleniek pre domácnosti, ktoré majú začať platiť až od roku 2027, ale už sa s nimi „veselo“ obchoduje, sú vo voľnom páde. Presne v polovici októbra uzavrel termínovaný kontrakt s termínom vysporiadania v roku 2027 na lipskej energetickej burze na cene cez 90 eur za kus.
Koncom uplynulého týždňa skončilo obchodovanie na cene necelých 61 eur. Ako uviedol ekonóm Trinity BankLukáš Kovanda, takmer tretinový pokles má na svedomí najmä ostatný bruselský samit.
Lišiacky manéver Bruselu
Radosť z pádu burzových cien emisných povoleniek pre domácnosti (ETS 2) je však podľa Kovandu predčasná, často plynie z neznalosti.
„Brusel to totiž s politikmi zahral lišiacky. Nízke ceny v prvých rokoch existencie povolenie ETS 2 sú novým manévrom Bruselu, ktorý má zaistiť, že sa verejnosť členských krajín EÚ proti povolenkám nevzbúri. Vzhľadom k tomu, že na samite v Bruseli pristúpili k sprísneniu Green Dealu, sú s jeho plnením nízke ceny povoleniek v ešte väčšej kolízii. Preto sa dá očakávať o to prudší nárast cien povoleniek ETS 2, pravdepodobne okolo roku 2030. Pokiaľ by k nemu nedošlo, EÚ nesplní Green Deal,“ upozornil Kovanda.
Sprísnenie Green Dealu má spočívať v tom, že 90 percent Green Dealu bude musieť byť splnených už do roku 2040. Do roku 2040 by teda mali emisie v EÚ klesnúť o 90 percent v porovnaní s rokom 1990. Doteraz bol pritom stanovený ako cieľový rok 2050. „Znamená to teda, že emisná povolenka pre domácnosti bude musieť byť ešte drahšia, ako sa predpokladalo pred bruselským samitom,“ zdôraznil Kovanda.
Politici hovoria o úspechu, ekonóm vidí pravý opak
Závery ostatného samitu Európskej únie niektorí politici interpretujú ako úspech, lebo sa vraj podarilo eliminovať riziko výrazných cenových nárastov cien povoleniek pre domácnosti. Opierajú sa o to, že Európska komisia sľúbila razantnejšie tlmiť cenové nárasty emisných povoleniek pre domácnosti pri prekročení hranice 45 eur za povolenku.
„Nepoučená časť verejnosti tomuto výkladu uverila a vývoj na burze ako by bol ďalším potvrdením sľubu. Niekto dokonca uveril, že došlo k zastropovaniu ceny povoleniek. Omyl! Je to úplne naopak. Brusel totiž na samite urobil lišiacke kroky, ktoré naši politici zatiaľ, zdá sa neprekukli, o to menej ich prekukla nepoučená verejnosť. Česi aj Slováci si tak skôr nakoniec celkovo ešte priplatia, miesto toho, aby im samit náklady znižoval, ako sa im niektorí politici snažia vsugerovať,“ konštatoval Kovanda s tým, že v budúcej dekáde sa bude lámať chlieb.