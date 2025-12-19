Týždenný súhrn dôležitých správ 19.12.2025 19. 12. 2025 08:00 SITA 0 min. čítania Účastníci s transparentmi a vlajkami počas protestného zhromaždenia Slovensko je Európa! organizovaného iniciatívami Nie v našom meste a Mier Ukrajine na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 7. február 2025. Foto: SITA/Jana Birošová Nezaradené Zdieľať Zdieľať Súvisiaci článok: Príďte sa vykričať do ulíc, novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien organizuje protest Súvisiaci článok: Stíhačky F-16 na vojenskom letisku v Kuchyni nepristáli, ich prílet musel byť odložený – VIDEO, FOTO Súvisiaci článok: Matoviča podráždila otázka o povinných psychotestoch. Pročko sa naopak pochválil, že test absolvoval a s dobrým výsledkom - VIDEO Súvisiaci článok: Nahnevané ženy protestovali v Bratislave. Chcem vidieť túto vládu odstúpiť, spievalo sa z pódia - VIDEO, FOTO Súvisiaci článok: Meteorológ Jurčovič ukázal počasie na 30 dní a sľubuje aj zimu. Budú mrazy aj sneh už na Vianoce? - FOTO Súvisiaci článok: Tragická nehoda na diaľnici D1 pri Trenčíne si vyžiadala dve obete – FOTO Súvisiaci článok: Kaliňák predstavil novú výstroj pre vojakov, pozostáva z približne 16 súčastí a je vyrobená na Slovensku – VIDEO Súvisiaci článok: Matovič ako alibi nedôveryhodnej vládnej moci, alebo potvrdenie tézy o jeho politickej symbióze s premiérom - KOMENTÁR Súvisiaci článok: Prečo parlamentná polícia nezasiahla pri agresívnom správaní v rokovacej sále? Podľa experta by mali kompetentní čo najskôr sprísniť smernice Súvisiaci článok: Hlina: Kým sa bude dať, budem kričať, preboha, nebláznite už v tejto krajine - ROZHOVOR Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Newsletter Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Slovan zakončil Konferenčnú ligu víťazstvom. Trnovský dúfa, že to bude odrazový mostík k lepšiemu Ladislav Hribik Pri útoku amerických síl na plavidlo údajných pašerákov drog v Tichom oceáne zomrelo päť ľudí Pavol Lukáč Bátovská Fialková to opäť zlomila pred Vianocami! Po nulách v šprinte získala 5. miesto Ondrej Kašša Ceny v stavebníctve opäť porastú. Január prinesie nové opatrenia tretieho konsolidačného balíka Slávka Ambrová LOVESTREAM festival oznamuje meno prvého headlinera! Informačný servis Týždenný súhrn dôležitých správ 19.12.2025 Slovan zakončil Konferenčnú ligu víťazstvom. Trnovský dúfa, že to bude odrazový mostík k lepšiemu Pri útoku amerických síl na plavidlo údajných pašerákov drog v Tichom oceáne zomrelo päť ľudí Bátovská Fialková to opäť zlomila pred Vianocami! Po nulách v šprinte získala 5. miesto Ceny v stavebníctve opäť porastú. Január prinesie nové opatrenia tretieho konsolidačného balíka LOVESTREAM festival oznamuje meno prvého headlinera! Týždenný súhrn dôležitých správ 19.12.2025