Stíhačky F-16 na vojenskom letisku v Kuchyni nepristáli, ich prílet musel byť odložený – VIDEO, FOTO

Na vojenskom letisku v Kuchyni vo štvrtok mali pristáť ďalšie tri stíhačky F-16, poveternostné podmienky a hustá hmla im však nepriali.
„Vzhľadom na poveternostné podmienky, bohužiaľ, prílet troch lietadiel F-16 musel byť odložený. Vzhľadom na predpokladanú poveternostnú situáciu v najbližších dňoch aktuálne nevieme určiť presný termín, kedy budú tieto lietadlá na Leteckú základňu v Kuchyni doručené,“ informoval hovorca Ozbrojených síl SRŠtefan Zemanovič pred pôvodne plánovaným príletom.
Slovensko malo mať 10 zo 14 lietadiel
Stíhačky leteli z letiska v Greenville s medzipristátím v Európe. Na Slovensko podľa slov hovorcu mali prísť tri nadzvukové lietadlá F-16 Block 70, pričom dve z nich mali byť vo verzii C, a teda jednomiestne, a jedno vo verzii D, ktoré je dvojmiestne. Slovensko tak malo mať k štvrtkovému dňu k dispozícii desať zo 14 lietadiel.
Stíhačky F-16 pre Slovensko sú hotové, potvrdila spoločnosť Lockheed Martin - VIDEO, FOTO
Zemanovič súčasne informoval, že postupne bude dodaných všetkých 14 objednaných lietadiel. Žiadne by tak už nemalo zostávať v Amerike pre potreby výcviku. Zvyšné štyri lietadlá boli nedávno dokončené spoločnosťou Lockheed Martin a aktuálne prebieha ich certifikácia.
Zemanovič doplnil, že slovenský vzdušný priestor aj naďalej chránia spojenci – Poliaci, Maďari a Česi. Ak ide o nasadenie slovenských F-16, predpokladá sa, že by Slovensko mohlo prejsť na vlastnú ochranu vzdušného priestoru v priebehu nasledujúceho roka.
Koľko stíhačiek F-16 už Slovensko reálne má?
Prvé dve lietadlá F-16 prišli na Slovensko vlani 22. júla a ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál.
Prílet stíhačiek F-16 na Slovensko: Nad letiskom v Kuchyni urobili aj nízky prelet (video+foto)
Tretie lietadlo dosadlo na vojenskom letisku v Kuchyni 12. decembra 2024 a ďalšie dve tento rok 2. apríla.
Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16, už ich máme „doma“ päť – VIDEO
Už ich spolu máme sedem, posledné dva kusy v Kuchyni „dosadli“ krátko po 18:00 vo štvrtok 2. októbra. Jedna F-16 bola vo verzii C s označením 1009 a druhá vo verzii D s označením 1101. Verzia D je dvojmiestna a slovenskí piloti tak okrem jednomiestnych, majú aj prvú dvojmiestnu stíhačku.