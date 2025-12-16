Nahnevané ženy protestovali v Bratislave. Chcem vidieť túto vládu odstúpiť, spievalo sa z pódia - VIDEO, FOTO

V pondelok sa na Námestí slobody v Bratislave protestovalo proti rozkladu právneho štátu a rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov.
Mimovládky vyzývajú Pellegriniho na nepodpísanie novely Trestného zákona, občanov pozývajú na protest
Akciu organizovalo novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien, ktoré pozývalo všetkých nahnevaných – ženy aj mužov, mladých aj starších – aby prišli svoju nespokojnosť „vykričať do ulíc“. „Ako ženy, občianky a organizátorky verejných aktivít cítime, že už nemáme inú možnosť, ako postaviť sa na odpor verejne v uliciach,“ uviedlo hnutie.
Protest bol občiansky a nestranícky a na pódiu vystúpili aj Marek Mach z Mladí proti fašizmu, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková a so svojou slam poetry aj Veroni Gyenge. „Zrušenie kontrolných inštitúcií, oslabovanie vyšetrovania a kriminalizácia občianskej angažovanosti a opozície predstavujú rozkladanie demokracie. Táto krajina nepatrí mafiánom, táto krajina patrí nám,“ hovorí Hnutie nahnevaných žien.