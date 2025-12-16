Tragická nehoda na diaľnici D1 pri Trenčíne si vyžiadala dve obete – FOTO

Dve osoby prišli o život pri čelnej zrážke osobného auta Renault Thalia a nákladného vozidla Scania krátko po polnoci na diaľnici D1 pri Trenčíne v smere na Žilinu. Vodička Renaultu sa z doposiaľ nezistených príčin dostala do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke.
„52-ročná vodička a jej 61-ročný spolujazdec utrpeli pri nehode vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahli. 61-ročný vodič kamióna neutrpel žiadne zranenia. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ informovala o udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v TrenčínePetra Klenková.
Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Privolaný bol aj znalec z odboru cestná doprava. Na zistenie príčin nehody bude nariadená aj súdno-znalecká pitva. Úsek diaľnice bol z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov na približne 5 hodín úplne neprejazdný.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Trenčíne začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.