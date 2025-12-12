Matoviča podráždila otázka o povinných psychotestoch. Pročko sa naopak pochválil, že test absolvoval a s dobrým výsledkom - VIDEO

Krik, piskot, vulgarizmy a strkanice v priamom prenose – aj takto vyzeralo štvrtkové nočné rokovanie v Národnej rade. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho takéto incidenty otvárajú legitímnu otázku psychickej spôsobilosti na výkon mandátu poslanca NR SR.
Sociálnymi sieťami kolujú šokujúce zábery na ktorých vidno ako opoziční poslanci, najmä z Hnutia Slovensko, narúšajú priebeh schôdze Národnej rady verbálnymi útokmi na koaličných poslancov.
Verejnosť pobúrili aj snímky, na ktorých matovičovci vulgárne nadávajú koaličným poslankyniam zo Smeru a Hlasu. Jozef Pročko s Igorom Matovičom dokonca nabehli k poslancom Hlasu, aby si odtiaľ natáčali dianie, no napokon sa emócie vybičovali do takej miery, že došlo aj k fyzickej potýčke medzi matovičovcami a poslancami Hlasu.
Matovič odmieta rešpektovať „mafiánske slúžky“
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič v piatok ráno v parlamente v emotívnom prejave obhajoval novinárom svoje správanie. „Veľmi ma mrzí divadielko, ktoré tu teraz predvádzajú paničky, ktoré sa správajú ako mafiánske slúžky. Paničky, ktoré sú síce poslankyne, sú ženy, ale ktoré bez hanby hlasovali za to, aby sa skrátili premlčacie doby pri znásilnení žien,“ začal šéf Hnutia Slovensko.
„Tieto ženy agresívnym spôsobom ku mne pristupovali, hoci som si len natáčal video z toho, čo páchajú. Ani jeden jediný krát som do nich nebuchol,“ zdôrazňoval expremiér. Po otázke novinárov, či bolo správne použiť vulgarizmy na adresu koaličných poslankýň poskytol Matovič prekvapivú odpoveď. „Ak mafiánska slúžka na mňa povie, že som idiot, sorry, ja jej kedykoľvek poviem opätovne, že je krava,“ vyhlásil.
Expremiér vo svojej obhajobe zdôraznil, že odmieta rešpektovať ženy, ktoré poctivo slúžia mafii. „Ona odo mňa chce aký rešpekt? Že ona mi môže hovoriť donekonečna, že som idiot, a bude sa skrývať za to, že je žena? Ona v skutočnosti žena nie je, ona len vyzerá ako žena, ale správa sa ako ten posledný vulgárny ožratý mafián,“ pokračoval v kritike Matovič.
Dodal, že zverejnia videá, ktoré sú dôkazom toho, že poslanci Hnutia Slovensko útoky nezačali. Sťažoval sa zároveň na to, že jedna z koaličných poslankýň sa na neho „prsiami natláčala“, čo mu bolo mimoriadne nepríjemné.
Povinné psychotesty pre poslancov
Matovič tvrdí, že na štvrtkovom nočnom rokovaní z koaličných poslankýň „ťahal alkohol“. „Oni boli ožratí, a bol by problém nájsť tam niekoho, kto ožratý nebol,“ rozprával novinárom.
O šéfovi Hnutia Slovensko je známe, že by chcel zaviesť pre poslancov parlamentu povinné testy na alkohol. Aktuálne je však na mieste aj legitímna požiadavka poznať zdravotný a psychický stav politikov.
Matoviča sme sa preto pýtali, či by bol ochotný podstúpiť psychotesty, čoho sa časť verejnosti už dlhodobo dožaduje. „Skúste mi najprv ukázať váš psychotest,“ reagoval Matovič podráždene na otázku. Naopak jeho kolega Jozef Pročko bol zhovorčivejší a prezradil, že nedávno absolvoval úspešne psychotesty.
Podanie na mandátový a imunitný výbor
Poslanecké kluby Smer-SD a Hlas-SD odsúdili správanie poslanca a lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča a ďalších opozičníkov. Upozornili na vulgárne, agresívne útoky z Matovičovej strany voči koaličným poslankyniam. Kritizovali, že ďalší opozičníci konanie Matoviča neodsúdili a nezasiahli proti nemu. Apelovali na nich, aby incident odsúdili. Avizovali, tiež podania na mandátový a imunitný výbor. Chcú tiež otvoriť otázku psychickej spôsobilosti na výkon mandátu poslanca NR SR.
„Celý štvrtkový konflikt, aj všetko, čo sa dialo v NR SR, začal Igor Matovič, ktorý sa definitívne vložil do úlohy nového lídra opozície. Bohužiaľ, celý tento konflikt, ktorý sa začal agresívnymi prejavmi voči ženám, sa udial za skandovania celej opozície – PS, KDH aj SaS. Kým on útočil na ženy, oni skandovali,“ skonštatoval predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Pýtal sa, prečo opoziční lídri neodsúdili incident a mlčia.