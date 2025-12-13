Príďte sa vykričať do ulíc, novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien organizuje protest

Vznik hnutia je reakciou na rozkladanie právneho štátu a na rozhodnutia parlamentu týkajúce sa zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov.
Paulína Danko
Paulína Danko
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
PROTEST: Slovensko je Európa! v Bratislave
Účastníci s transparentmi a vlajkami počas protestného zhromaždenia Slovensko je Európa! organizovaného iniciatívami Nie v našom meste a Mier Ukrajine na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 7. február 2025. Foto: SITA/Jana Birošová
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Novovzniknuté Hnutie nahnevaných žien pozýva všetkých nahnevaných – ženy aj mužov, mladých aj starších – aby v pondelok o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave prišli svoju nespokojnosť „vykričať do ulíc“.

Ako ženy, občianky a organizátorky verejných aktivít cítime, že už nemáme inú možnosť, ako postaviť sa na odpor verejne v uliciach,“ uvádza hnutie. Vznik hnutia je podľa predstaviteliek spontánnou reakciou na rozkladanie právneho štátu a na rozhodnutia parlamentu týkajúce sa zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov.

Zrušenie kontrolných inštitúcií, oslabovanie vyšetrovania a kriminalizácia občianskej angažovanosti a opozície predstavujú rozkladanie demokracie. Táto krajina nepatrí mafiánom. Táto krajina patrí nám. Príďte im to vykričať v pondelok o 18:00 na Námestie slobody v Bratislave,“ hovorí Hnutie nahnevaných žien. Protest je občiansky a nestranícky. Vystúpia na ňom osobnosti verejného a občianskeho života.

Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Občianske združenie Protest

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk