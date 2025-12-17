Zima príde, ale prekvapí počasie už na Vianoce? Meteorológ Jurčovič ukázal dlhodobú predpoveď na 30 dní - FOTO

Počasie na Slovensku momentálne prináša silnú inverziu a výrazné teplotné rozdiely. Zmena nepríde ani ďalšie dni, ale meteorológ Peter Jurčovič ukázal dlhodobú predpoveď na 30 dní a priblížil, kedy by sa mohla pripomenúť zima.„Dočkáme sa,“ povedal.
Nepríjemné hmlisté počasie máme podľa meteorológa Petra Jurčoviča na Slovensku od začiatku decembra a podobne tomu bolo aj v novembri. „Sem-tam na horách je aj pekne slnečno, tak tomu bolo včera (utorok), či v uplynulých dňoch s teplotami aj nad 10 stupňov Celzia,“ uviedol v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.
V utorok k nám prúdil veľmi teplý vzduch
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti priblížil, že aj v utorok do našej oblasti zasahovala od východu až juhovýchodu tlaková výš a po jej zadnej strane prúdil od juhu aj nad naše územie veľmi teplý vzduch.
Amplitúda teploty vzduchu
Kým podľa meteorológov zo SHMÚ boli zmeny teploty vzduchu medzi minimom a maximom, tzv. amplitúda teploty, zanedbateľné, vo vyšších polohách boli výrazné.
„Najväčšiu amplitúdu teploty sme zaznamenali v obci Liptovská Teplička v nadmorskej výške cca 900 m n. m. pod Kráľovou hoľou, kde minimálna teplota bola takmer mínus 10 stupňov Celzia a maximum slabo cez plus 10 stupňov Celzia, čiže rozdiel bol 20,1 stupňov Celzia,“ uviedli s tým, že napríklad v Bratislave bola amplitúda iba do 2 stupňov Celzia a v Košiciach 2 až 3 stupne Celzia.
„Spôsobené to bolo nízkou oblačnosťou, ktorá sa stále nachádzala v nižších polohách Slovenska, aj keď v priebehu dňa došlo na viacerých miestach k jej rozpadu,“ vysvetlili.
Meteorológovia doplnili, že vo vyšších polohách sa, naopak, nachádzal veľmi suchý a teplý vzduch, ktorý sa aj počas krátkeho dňa pri slnečnom počasí dochádzal zohriať na pomerne vysoké hodnoty. „Výraznú teplotnú inverziu sme pozorovali aj v oblasti Tatier, najmä pod Lomnickým štítom,“ dodali.
Počasie na dnes (streda)
Aj dnes (v stredu) podľa predpovede SHMÚ sa naše územie nachádza v teplom vzduchu na okraji rozsiahlej tlakovej výše nad východnou a juhovýchodnou Európou a zároveň vo vyšších vrstvách ovzdušia začne zasahovať od západu do našej oblasti brázda nízkeho tlaku.
Výstraha prvého stupňa pred hmlou
Pre celé Slovensko bola do 10.00 vydaná aj žltá výstraha prvého stupňa pred hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
V stredu najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 6, pri zmenšenej oblačnosti bude okolo 8 stupňov Celzia. „Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov Celzia, ale do večera ochladenie na 3 stupne Celzia,“ uvádza SHMÚ na svojom webe.
Predpoveď na zajtra (štvrtok)
Ako podotkol meteorológ Peter Jurčovič v počasí na Jojke, aj v ďalších dňoch treba rátať s hmlami, v nočných a ranných hodinách.
„Teploty, keď sa vyčasí, tak môže byť 8 či 9 stupňov Celzia, ale kde zostane hmlisté počasie, tak tam budú len jeden, dva alebo tri stupne a nemusí to byť na severe, ale najmä v južnej časti Slovenska,“ doplnil s tým, že takto pôjdeme až po Vianoce, ale potom by už mohlo byť trochu chladnejšie, menej oblakov, krajšie počasie a pripomenie sa zima.
Ako uvádza SHMÚ v predpovedi na zajtra (štvrtok), v teplom vzduchu bude nad naše územie od juhovýchodu zasahovať rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu. Bude prevažne zamračené a hmlisto. Jasno až polojasno môže byť na horách a ojedinele aj v nižších polohách, najmä v Žilinskom kraji a pod Tatrami. „V noci lokálne, cez deň ojedinele, mrholenie alebo slabý dážď, najmä na východe,“ predikujú meteorológovia.
Najvyššia denná teplota vo štvrtok dosiahne 1 až 6, pri zmenšenej oblačnosti lokálne okolo 8 stupňov Celzia.
Ako bude pred Vianocami?
K výraznej zmene počasia podľa meteorológa Petra Jurčoviča nepríde ani v ďalších dňoch. „Zo západnej Európy sa bude približovať ďalší studený front, ale ten pôjde viac smerom na sever Európy,“ podotkol s tým, že budeme mať stále veľa oblačnosti, aj prehánky vo forme nejakého mrholenia. „Predpokladáme, že aj tie teploty v ranných hodinách môžu byť aj pod nulou a cez deň, keď bude slnečno, tak pôjdu nad nulu, a dokonca sa môžu vyšplhať nad 10 stupňov Celzia,“ predpovedá.
SHMÚ predpovedá 10 stupňov Celzia okrem stredy a štvrtku, aj v piatok, kedy bude po zadnej strane rozsiahlej tlakovej výše, ktorá bude zasahovať do našej oblasti od juhovýchodu, k nám od juhozápadu prúdiť teplý vzduch.
Najchladnejšia noc bude zo štvrtka na piatok, kedy môže teplota niekde klesnúť na mínus 7 stupňov Celzia. „Obdobie ako celok od nedele do utorku bude teplotne nadnormálne,“ uvádzajú meteorológovia.
Kedy príde na Slovensko zimné počasie?
Ako v spomínanej predpovedi na Jojke povedal meteorológ Peter Jurčovič, je možné, že takéto počasie bude až do konca roka, pričom sa budú striedať teplejšie a chladnejšie periódy.
Ako je vidieť na jeho grafickej predpovedi v okolí Štedrého dňa by mohli teploty na Slovensku klesať.
„Pred Vianocami bude ešte dosť teplo, potom príde aj taká chladnejšia vlna, ale s príchodom nového roku príde ďalšie otepľovanie a taká pravá zima príde až v období Troch kráľov,“ predpovedá meteorológ Peter Jurčovič.