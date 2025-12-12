Prečo parlamentná polícia nezasiahla pri agresívnom správaní v rokovacej sále? Podľa experta by mali kompetentní čo najskôr sprísniť smernice

Krik, piskot, vulgarizmy a fyzické potýčky v priamom prenose – aj takto vyzeralo štvrtkové nočné rokovanie v parlamente. Bezpečnostného experta Juraja Zábojníka sme sa pýtali, prečo nezasiahla parlamentná polícia, keď videla, že sa situácia vyhrocuje.
Sociálnymi sieťami kolujú šokujúce zábery, na ktorých vidno ako opoziční poslanci, najmä z Hnutia Slovensko, narúšajú priebeh schôdze Národnej rady verbálnymi útokmi na koaličných poslancov.
Verejnosť pobúrili snímky, na ktorých matovičovci vulgárne nadávajú koaličným poslankyniam zo Smeru a Hlasu. Mimo toho poslanci Jozef Pročko s Igorom Matovičom nabehli do tej časti pléna, kde sedeli poslanci Hlasu, aby si natáčali dianie, no emócie sa vybičovali do takej miery, že došlo aj k fyzickej potýčke medzi matovičovcami a poslancami Hlasu.
Najvyšší čas konať
Bezpečnostného analytika Juraja Zábojníka sme sa pýtali, ako komentuje vzniknutý incident, a prečo parlamentná polícia nezasiahla. „Toto majú byť predstavitelia zákonodarnej moci, reprezentanti štátu, ktorým dali ľudia dôveru? Myslím si, že je to absolútny suterén a dno, do akého sme sa dostali,“ reagoval odborník na šokujúce snímky z parlamentu, ktoré kolujú po internete.
Pripomenul, že to nebol prvý ani posledný prípad, preto by mali kompetentní čo najskôr konať. „Je najvyšší čas, aby začali konať tí, ktorí sú za to zodpovední. A keď na to tí kompetentní v parlamente nemajú, nech idú preč,“ vyhlásil Zábojník. „Nech sa to okamžite rieši a nech sa na to ani predseda parlamentu neprizerá, pretože majú plnú kompetenciu na to, aby takéto divadlo viacej neukazovali pred občanmi a aby tomu zabránili,“ doplnil ďalej.
Ochranka premiéra nezasiahla
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič sa už aj počas Hodiny otázok nečakane objavil s papierom v ruke za chrbtom premiéra Roberta Fica, ktorý mal v tom čase v pléne prejav. Ani v tomto prípade parlamentná polícia nezasiahla, dokonca nezasiahla ani samotná ochranka predsedu vlády, na ktorého bol vlani 15. mája spáchaný atentát. Šéfa Smeru museli napokon obkľúčiť jeho poslanci, ktorí sa spoločne snažili vytesniť Matoviča spoza rečníckeho pultu.
Podľa slov odborníka príčin toho, prečo parlamentná polícia nekonala, môže byť niekoľko. „Buď sú zle urobené smernice, buď nie sú stanovené jasné kompetencie, alebo jednoducho nevedia, čo majú urobiť, alebo sú totálne neschopní,“ nešetril kritikou Zábojník.
Podľa odborníka treba sprísniť smernice a urobiť také preventívne opatrenia, aby sa eliminovala možnosť akéhokoľvek útoku. „Je to hanba, že po tých všetkých prípadoch, ktoré sa odohrali v parlamente, to nedali do poriadku a nedali nejaké rozhodujúce stanovisko, smernice a právomoci, aby mohla parlamentná polícia konať. A ak takáto smernica už je a oni nekonali, tak okamžite riešiť, potrestať, odvolať, vymeniť, pretože takéto divadlo je neprípustné,“ hovorí Zábojník.
„Toto má byť vzor pre občanov? Toto má byť ukážkový príklad ako sa má konať? Však to je jeden chaos. Je to nedôstojné, nemá to kultúru, nemá to odbornú úroveň a je to bohužiaľ výsledok toho, v akom stave je tento štát,“ skonštatoval bezpečnostný expert.
Vulgarizácia politiky
Počas nočného rokovania musel podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) na niekoľko minút prerušiť schôdzu, lebo poslanec PS Michal Sabo mu ukázal prostredník. „Toto je absolútne dno všetkého,“ okomentoval Zábojník tento incident s tým, že dnes v politike nie je dôležité to, čo robíte, ale ako to vyzerá.
Podľa odborníka sa preto nemôžeme čudovať, ak sa takto budú správať aj mladí ľudia, keď toto vidia v parlamente. „Nečudujme sa, keď sa takéto niečo odohráva aj na školách, keď tam prídu ústavní činitelia,“ podotkol Zábojník.
„Je to stav o ktorom dlhodobo hovorím. Tieto vzorce správania sa, ktoré politici – presnejšie sú to ľudia v politike, ktorých omylom navolili, pevne verím, že ľudia sa už na toto nemienia v budúcnosti pozerať, a viac budú zvažovať koho majú voliť do politiky, a koho budú mať za slušné platy z ich daní v parlamente. Je to niečo tak strašné, do akého stavu sme sa dostali,“ hovorí Zábojník. Odborník opakovane varoval, že v kontexte silnej polarizácie nie je vylúčené, že nabudúce niekomu prasknú nervy a dôjde k fyzickému útoku.