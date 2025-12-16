Hlina: Kým sa bude dať, budem kričať, preboha, nebláznite už v tejto krajine - ROZHOVOR

Nejaký úrad, ktorý im robí neplechu, si nedal dohovoriť, okomentoval v Štúdiu SITA poslanec Alojz Hlina (SaS) schválené zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.
„Ja som pomaly nevedel, že taký úrad existuje, pre mňa zo sto ľudí, 95 nevedelo, ale zistili, že im robí neplechu a stálo im to za to, proste aj pre osobnú pomstu,“ povedal v rozhovore s tým, že je taký výraz, čínska mocenská zásada „zabi sliepku, aby si vystrašil opicu“. „Nepočúvaš, ideš dole, toto presne urobil,“ doplnil poslanec parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS).
Dva „pozmeňováky“
Podľa Hlinu to začalo s NAKA, pokračovalo špeciálnym prokurátorom, trestným zákonníkom, povyťahovali gaunerov z bás a dali ich do dozorných rád, majú to zabezpečené, vytvorili trh pre SBS-ky, tu všetci sa budeme tĺcť navzájom, najviac peňazí z Tiposu ide na fight club a bol tu ešte nejaký nenápadný úrad. „Bola to ďalšia prekážka na ich ceste,“ poznamenal s tým, že nezvládnutá demokracia sa končí autokraciou.
Hlina kritizuje aj zarezanie rozpravy a „pozmeňovák“. „Prečo prišiel dvakrát? Keď do parlamentu donesiete geniálny zákon, nepotrebujete ho meniť za jazdy. Vymeníte za jazdy gumy na aute? Tak buď tie gumy sú dobré, niečo vydržia… Ale oni priznali, že malo význam diskutovať, lebo doniesli jeden Bartekov ‚pozmeňovák‘, potom zistili, že to je blbosť, tak doniesli ďalších ‚pozmeňovák‘, Gašparov,“ priblížil.
O (ne)rozprave v parlamente
O tom, či treba v parlamente diskutovať, alebo nie, sa teda nie je ochotný sa rozprávať. „Parlament je na to, aby sa rozprávalo a máte počúvať aj ľudí, ktorých tam aj nechcete počúvať, lebo vy rešpektujete to, že ich tam niekto zvolil a keď ich tam niekto zvolil, no tak si ho počúvaj a keď trepe hlúposti, no tak pozeraj, koho si zvolil,“ hovorí Hlina.
Pokiaľ sa ideme rozprávať o tom, že v parlamente sa nemá rozprávať, tak to zabaľme, zabaľme to, nakúpme ‚deviny‘ a tu už nebude nič platiť, žiadny zákon a budeme tu všetko riešiť silou, tak to chceme, naozaj, my tu hráme vabank s touto krajinou.
Keby podľa Hlinu doniesli geniálny zákon, ktorý netreba opravovať, ale priniesli somarinu a dvakrát ju opravovali a ešte sa niekto pohoršoval, že sme sa o tom rozprávali.
„O trestnom zákone sme rozprávali koľko? Dva mesiace, možno viac. Koľkokrát to opravujú? Šiesty či siedmy… Ja som to v parlamente hovoril. A kto preberie zodpovednosť, kto preberie zodpovednosť? Oni vedeli, čo schvaľovali v tom Trestnom zákone, oni vedeli, čo schvaľovali a napriek tomu za to zahlasovali. Ale tam vznikli škody, aj mne vznikli škody na našich prevádzkach a sú tu firmy, ktorým vznikli obrovské škody, a kto ich nahradí, ktorý z tých poslancov príjme zodpovednosť a povie, že tak sme boli blbí, že sme sa takú blbosť zahlasovali,“ uviedol Hlina s tým, že aspoň by sa mohli ospravedlniť. „Ale v tých ľuďoch absolútne nič nie je,“ doplnil.
Hovorí, že na to upozorňovali a od toho je v normálnych krajinách parlament, že niekto sleduje tú rozpravu, počúva a vyhodnocuje, ale u nás je podľa neho tendencie „prerušte“.
„Ja som mal prejav v rozprave a mňa prerušili, lebo sa útlocitný Gašpar (predseda parlamentu, pozn. red.), citlivý, ho pohoršilo nejaké slovo a mi prerušil rozpravu. Takáč (minister pôdohospodárstva, pozn. red.) povie, že by mal byť zákon, ako by poslanec nemal rozprávať. Kam ideme, kam chceme ísť, čo chcete zo mňa urobiť? Ak si niekto myslí, že má uprace do pivnice a ja tam budem rozprávať so stenou, no nebude to tak. Kým sa bude dať, budem kričať, preboha, nebláznite už tejto krajine,“ povedal Hlina.
Podľa vlastných slov si je vedomý, že koalícii to nevyhovuje, ale položil si otázku, či sa tomu poddáme a ideme to akceptovať. „Keď to necháme, tak sa nečudujme, nečudujme sa, že nás budú posielať, zbaľte sa, odíďte do týždňa, keď neodídete, tak vás zavrieme. Áno, vráti sa tu niečo, čo sme v ’89 v podstate vyriešili,“ dodal.
V rozhovore sa poslanec Alojz Hlina zmienil aj tom:
- čo sa zmenilo v tomto roku
- prečo do parlamentu prichádza veľa návrhov v skrátenom legislatívnom konaní
- čo si myslí o schválenej energopomoci
- či predošlá vláda zanechala financie v zlom stave
- aká je podľa neho zahraničná politika súčasnej vlády
- prečo v celej Európe rastie popularita extrémnych strán
- čím chce zaujať voličov pre voľbami