Týždenný súhrn dôležitých správ 17.10.2025

SITA
SITA
0 min. čítania
VLÁDA: Rokovanie 113. schôdze
Bývalý minister obrany SR Jaroslav Naď. Foto: Archívne, SITA/Branislav Bibel
Nezaradené
Okruhy tém: Newsletter
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk