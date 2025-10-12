Požiar zachvátil jeden z bytov v bratislavskom Retre. Vyhnite sa „katastrofickej turistike“, vyzýval starosta - FOTO

V jednom z bytov v bratislavskom Retre v nedeľu večer vypukol požiar. Ako na sociálnej sieti Facebook informovali hasiči, na miesto bolo vyslaných 24 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru so šiestimi kusmi techniky v spolupráci s DHZO Ružinov. „Oznámenie o požiari bytového domu na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove sme na linke 158 prijali krátko po 19.50,“ priblížila polícia.
Ružinovský starosta Martin Chren priblížil, že oheň zachvátil zrejme byt na 11. poschodí a začal sa rozširovať aj na vedľajšie balkóny. „Prosím, vyhnite sa ‚katastrofickej turistike‘ a nebráňte hasičom, záchranárom a policajtom v práci,“ uviedol na sociálnej sieti.
Okrem hasičov boli na miesto vyslané aj viaceré policajné hliadky. „Podľa doposiaľ zistených informácií, požiar pravdepodobne vznikol na jednom z vyšších poschodí bytového domu, pričom sa mal následne rozšíriť do štyroch bytov, v dôsledku čoho na mieste prebehla evakuácia osôb,“ doplnila polícia s tým, že bližšie okolnosti príčin vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.