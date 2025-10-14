Vyšetrovanie zrážky rýchlikov pri Rožňave: Jeden bol približne o 100 metrov ďalej, než sa mal nachádzať – VIDEO, FOTO

Obnovenie železničnej prevádzky v poškodenom úseku trate Lipovník – Výhybňa Tunel, kde sa v pondelok 13. októbra zrazili dva rýchliky Gemeran Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), sa očakáva v priebehu stredy.
Ako informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková, odstraňovacie práce sa začali v pondelok o 18:00 po udelení súhlasu vyšetrovateľa ministerstva dopravy a polície. „Práce pokračujú nepretržite so striedaním čiat technikov kvôli odpočinkom,“ uviedla.
Rušeň a vozne rýchlika R 914 boli o 3:00 ráno odtiahnuté do stanice Jablonov nad Turňou, o dve hodiny neskôr boli presunuté ďalšie dva vozne R 913 do stanice Lipovník.
Spúšťanie vozňa smerom nadol
Práce boli následne prerušené pre prípravu na technicky náročné odstránenie vozňa a lokomotívy, ktoré sa nachádzajú v komplikovanej polohe približne 30 až 50 metrov od koľajiska, pričom jeden z vozňov visí na hrane zrázu. Vyhotovený preto bol 3D sken, ktorý posúdil riziko ich možného zosuvu.
„Vzhľadom na to, že techniku nie je možné z tejto polohy vyzdvihnúť štandardným spôsobom, napríklad pomocou žeriavov, pristúpi sa k opatrnému a postupnému spúšťaniu vozňa smerom nadol k lokomotíve,“ vysvetlila hovorkyňa.
Policajný zbor využíva dron zo Spišskej Novej Vsi na fotodokumentáciu miesta nehody a po jej vyhodnotení a odsúhlasení políciou sa pristúpi k spusteniu a odstráneniu vozňa. Železnice, v spolupráci s políciou a obcou, zabezpečia zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do nebezpečnej zóny. Súbežne s týmito opatreniami už začali aj opravné práce na železničnom zvršku a spodku, ktoré zabezpečuje Oblastné riaditeľstvo Košice.
Ľudská chyba alebo technická porucha?
Vyšetrovanie nehody pokračuje. „Na základe doterajších zistení možno konštatovať, že jeden z rýchlikov sa nachádzal približne o 100 metrov ďalej, než sa mal nachádzať. Či išlo o dôsledok technickej poruchy, ľudského zlyhania alebo iného faktora bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla Lániková.
Úsek trate je vybavený počítadlami osí, ktoré poskytnú kľúčové dáta o priebehu nehody. „Vyjadrujem v mene všetkých železničiarov úprimnú účasť každému, koho sa nehoda osobne dotkla, a zároveň ďakujem všetkým zložkám integrovaného záchranného systému za ich nasadenie a profesionalitu v týchto náročných chvíľach,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.
Solidaritu v súvislosti s udalosťou vyjadrili aj železniční partneri zo susedných krajín – Maďarska a Česka, odkiaľ prišla aj ponuka na pomoc nasadením nehodového žeriavu. „Našťastie sa nám podarilo zvládnuť situáciu vlastnými kapacitami. Vyzerá to tak, že do zajtrajšieho dňa sa nám podarí odstrániť všetky následky nehody, aj napriek technickej náročnosti ich odstraňovania,“ dodal Bednárik.