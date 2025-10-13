Prečo sa zrazili vlaky pri Rožňave? Je tu predpoklad, že došlo k chybe človeka, naznačil minister dopravy Ráž – VIDEO, FOTO

Po zrážke dvoch vlakov pri obci Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) sa zranilo 91 ľudí. Na tlačovom brífingu z miesta nehody to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Sedem ľudí sa zranilo ťažko, 14 osôb utrpelo stredne ťažké zranenia a 70 bolo ľahko zranených.
Šaško uviedol, že bol v kontakte s vedením rožňavskej aj košickej nemocnice. Obe aktivovali traumatologické plány. „Myslím si, že zatiaľ to v rámci možností zvládajú veľmi dobre,“ vyjadril sa šéf rezortu zdravotníctva, ktorý z miesta nehody smeruje do nemocnice v Košiciach.
Na miesto nehody vyrazili žeriavové vlaky
Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD) uviedol, že vyšetrovací tím je na mieste. Po tom, ako dá pokyn, že sa môže začať s odstraňovaním vrakov, začnú sanačné práce. Škody sú podľa jeho slov veľké, ako na rušňoch, tak aj na vagónoch, rovnako aj na trati.
Pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky Gemeran s desiatkami cestujúcich, jeden z vlakov sa prepadol z trate – VIDEO, FOTO
Ráž nechcel prezentovať žiadne závery, aby neovplyvnili vyšetrovanie. „Je tu predpoklad, že nedošlo k systémovej chybe, ale k chybe človeka,“ naznačil, no zdôraznil, že viac ukáže vyšetrovanie počas najbližších týždňov.
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik doplnil, že z Košíc i Zvolena vyrazili žeriavové vlaky, ktoré by mali pomôcť s odstraňovaním následkov nehody. Podľa jeho odhadu by v utorok o takomto čase úsek mohol byť už prejazdný. Odhad škôd je podľa Bednárikovych slov niekoľko miliónov eur na železničnej technike, na infraštruktúre v porovnaní s tým o niečo menej.
Odstraňovanie škôd bude trvať dlhší čas
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) absolvoval obhliadku miesta nehody. „Na to, ako to na tom mieste vyzerá, tak vďaka Bohu zatiaľ nemáme hlásené obete na životoch,“ skonštatoval na tlačovom brífingu. Záchranné práce už prebehli, nasledovať by mali sanačné práce. Odstraňovanie škôd bude podľa neho trvať dlhší čas.
„Ten vlak je vykoľajený, je zosunutý až úplne dole na svahu, takže nebude to jednoduchá práca,“ vyjadril sa. K príčinám sa nechcel vyjadrovať, zdôraznil, že prebieha vyšetrovanie. Nabádal, aby sa počkalo na výsledky vyšetrovania.
Poďakoval sa záchranným zložkám, na mieste zasahovali desiatky hasičov, záchranárov a policajtov, ale aj dobrovoľní hasiči. Nasadených bolo podľa jeho slov približne 17 kusov záchranárskej techniky. Zdôraznil, že ide o veľkú tragédiu, dúfa, že nebude mať žiadne obete na životoch.