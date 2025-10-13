K Naďovi nečakane zazvonila polícia: Obávam sa, že budú tvrdiť, že nespolupracujem a rozhodnú sa konať “kineticky”, hovorí - FOTO

Líder Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti informoval o tom, že ho cez víkend na mieste bydliska kontaktovala polícia.
Ako Naď píše v príspevku, polícia mala u neho doma zazvoniť v sobotu večer okolo 20. hodiny. Ako dôkaz priložil fotografiu z videovrátnika s tým, že on sám sa v dome v tom čase nenachádzal.
Policajti nenechali žiaden odkaz
„Bol som na víkend preč, doma nebol nikto, tak som si to našiel len na zázname videovrátnika,“ opisuje Naď s tým, že policajti v poštovej schránke nenechali nič – žiaden odkaz, a neprišiel mu v tejto veci ani e-mail.
„Ani mi nikto nevolal, ako to štandardne polícia robieva. Moje číslo majú, volali mi už x-krát. Neviem teda, o čo išlo, možno ma len chceli upozorniť, že rôzni Rózsovia, Greksovia, faŠouni, Blahovia, mladí Sulíkovia a neviem kto všetko, sa mi opätovne vyhrážajú a/alebo ma ohovárajú, a tak a že teda už ide polícia proti nim konečne zakročiť. Možno…,“ zamýšľal sa ďalej.
Osobné doručenie bez dohody
Príslušníkom polície tiež poslal odkaz. „Touto cestou pre istotu posielam odkaz príslušníkom polície, že mi môžu v pohode napísať či zavolať, alebo aj poslať zásielku, ešte sa nestalo to, že by som si nejakú neprevzal. Osobné doručovanie bez dohody vopred je tá najkomplikovanejšia cesta. Veď si spomeňme, že takého Fica nedokázala polícia zastihnúť aj roky, aby ho predvolala na výsluch, všakže…,“ podpichoval Naď.
„Len by som bol nerád, keby takáto neúspešná snaha a stretnutie so mnou v sobotu večer (bez predchádzajúcej dohody) bola náhodou vhodnou zámienkou pre nejakých horlivých jedincov, aby tvrdili, že nespolupracujem, či sa nedajbože vyhýbam nejakým úkonom a oni sa rozhodnú konať “kineticky”,“ uzavrel svoj príspevok exminister obrany.