Namiesto F-35 Albatrosy, Okamurov expert načrtol vízie pre českú armádu

Ekonomický expert českej krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru by rád odstúpil od kontraktu na nákup amerických stíhačiek F-35. Bývalý kontroverzný dekan Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe Miroslav Ševčík si myslí, že česká armáda by si mala vystačiť s vlastnou výrobou a vyzdvihol české cvičné lietadlo Albatros vyvinuté v 60. rokoch v československom Aero Vodochody. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Viem si predstaviť, že by sme používali finančné prostriedky oveľa lepšie, keby sme používali zbraňové systémy, ktoré si vieme sami vyrobiť a ktoré by nám mohli pomôcť oveľa viac ako F-35,“ opísal vo štvrtok v ČT Ševčík stratégiu svojho zoskupenia na úspory.
Na otázku, či počíta s výrobou stíhačiek, odpovedal: „Tak to sme vedeli. Keby ste sa pozrel napríklad na albatrosy, tak to boli superstroje, ktoré lietajú dodnes. Nie je to nadzvukové lietadlo, ale neviem, či by to na tie drony nebolo lepšie ako tie takzvané nadzvukové“.
Odborník na ekonomiku SPD odmietol špekulovať, či nadchádzajúca vláda od nákupu strojov F-35 odstúpi. „Opýtajte sa ministra obrany, až nejaký bude,“ odpovedal. Hnutie ANO Andreja Babiša, ktoré zvíťazilo v českých parlamentných voľbách, o zostavení vlády rokuje s Motoristami a so Slobodou a priamou demokraciou. V piatok sa tieto tri strany dohodli, že rezort obrany dostane Sloboda a priama demokracia.