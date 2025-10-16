Herec Bolek Polívka potrebuje po mŕtvici neustálu starostlivosť

Český herec Bolek Polívka sa po prekonanej mŕtvici, ktorá ho postihla minulý týždeň, už vrátil domov. Z nemocnice ho prepustili do ambulantnej starostlivosti. Informuje o tom web TN.cz s odvolaním sa na informácie denníka Blesk.
„Bolek je už doma, ale samozrejme pod odbornou lekárskou kontrolou,“ uviedla Polívkova exmanželka Chantal Poullain. O obľúbeného komika sa doma starajú neurológovia, ktorí dozerajú na jeho stav.
„Nejde len o hlavu. Môže ísť aj o čiastočné ochrnutie tela. Zatiaľ sa ale javí, že bude všetko v poriadku,“ prezradili Blesku na oddelení neurológie. Okrem lekárov na Polívku dohliada aj jeho súčasná manželka Marcela.
Polívka sa do starostlivosti lekárov dostal potom, ako minulý týždeň v piatok skolaboval počas divadelného predstavenia. Pre herca musela prísť záchranka. Následne sa ukázalo, že prekonal slabú mŕtvicu. Ďalšie plánované predstavenia divadlo presunulo.