Niekto zámerne vypúšťa do prírody medvede, tvrdia poľovníci v Česku

Nie je vylúčené, že ich niekto dováža zo zahraničia.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Českí poľovníci v piatok potvrdili výskyt medveďa vo dvoch lokalitách v Česku. Jeden z nich sa pohyboval pri meste Hranice v Přerovskom okrese. Trojica poľovníkov spozorovala druhého medveďa pri obci Senožaty v okrese Pelhřimov. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.

Niekoľko medveďov sa údajne vyskytuje aj vo vojenskom priestore Hradiště v Karlovarskom kraji. Vojaci tam zvieratá spozorovali dronom.

Podľa poľovníkov nejde o zvieratá, ktoré by sa do oblasti dostali prirodzenou migráciou. Majú preto podozrenie, že môžu pochádzať z niektorého z nepovolených chovov a že ich niekto zámerne vypúšťa do voľnej prírody. Nie je vylúčené, že ich niekto dováža zo zahraničia. Zvieratá môžu byť nebezpečné, preto poľovníci vyzývajú ľudí v týchto oblastiach, aby boli opatrní. Medvede sú však chránené zvieratá a poľovníci ich nesmú strieľať.

Okruhy tém: medvede v Česku
