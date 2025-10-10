Niekto zámerne vypúšťa do prírody medvede, tvrdia poľovníci v Česku

Českí poľovníci v piatok potvrdili výskyt medveďa vo dvoch lokalitách v Česku. Jeden z nich sa pohyboval pri meste Hranice v Přerovskom okrese. Trojica poľovníkov spozorovala druhého medveďa pri obci Senožaty v okrese Pelhřimov. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
Niekoľko medveďov sa údajne vyskytuje aj vo vojenskom priestore Hradiště v Karlovarskom kraji. Vojaci tam zvieratá spozorovali dronom.
Podľa poľovníkov nejde o zvieratá, ktoré by sa do oblasti dostali prirodzenou migráciou. Majú preto podozrenie, že môžu pochádzať z niektorého z nepovolených chovov a že ich niekto zámerne vypúšťa do voľnej prírody. Nie je vylúčené, že ich niekto dováža zo zahraničia. Zvieratá môžu byť nebezpečné, preto poľovníci vyzývajú ľudí v týchto oblastiach, aby boli opatrní. Medvede sú však chránené zvieratá a poľovníci ich nesmú strieľať.