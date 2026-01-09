Týždenný súhrn dôležitých správ 09.01.2026 09. 01. 2026 08:00 SITA 0 min. čítania Foto: ilustračné, www.gettyimages.com. Nezaradené Zdieľať Zdieľať Súvisiaci článok: Je 6. január sviatok a budú otvorené obchody? Štyri z 11 voľných dní v roku 2026 sú cez víkend Súvisiaci článok: Pátranie po 20-ročnom mladíkovi, ktorý bol od Nového roka nezvestný, malo tragický koniec Súvisiaci článok: Zásah USA vo Venezuele neznamenal anexiu územia ako na Ukrajine, KDH odmieta porovnávanie udalostí Súvisiaci článok: Trojkráľová zima udrie naplno a prídu tri vlny sneženia. Meteorológ Jurčovič ukázal predpoveď počasia na január - FOTO Súvisiaci článok: Smutná správa zo Saudskej Arábie. Pre Svitka sa Rely Dakar predčasne skončila Súvisiaci článok: V lyžiarskom stredisku Krahule vypadol z lanovky len jedenásťročný chlapec Súvisiaci článok: Snehové peklo na východe Slovenska. Polícia vyzývala vodičov, aby radšej ostali doma - VIDEO, FOTO Súvisiaci článok: Silné mrazy nekončia, meteorológ Jurčovič ešte predpovedá mínus 24 stupňov a niekde bude arktický deň Súvisiaci článok: Na zrúcanine Katarínka vlani pokračoval archeologický výskum aj odkrývanie kláštornej pivnice Súvisiaci článok: Poslanci reagujú na útok agresívneho pacienta na zdravotníkov: Galko sľubuje hlbokú orbu, Cigániková žiada odvolanie Kotlára Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Newsletter Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Týždenný súhrn dôležitých správ 09.01.2026 Európu zasiahol silný vietor, dážď a sneženie. Búrka Goretti paralyzuje dopravu a domácnosti Ladislav Hribik Starostlivosť o pleť sa má meniť s vekom, dermatologička odporúča vhodné prípravky Dominika Knoteková Vyššie dôchodky a ďalšie zmeny v roku 2026 v kocke. Materská aj tehotenská dávka, PN-ka, ošetrovné... - ROZHOVOR SITA Financie Silné mrazy nekončia, meteorológ Jurčovič ešte predpovedá mínus 24 stupňov a niekde bude arktický deň SITA Webnoviny Slovenská ornitologická spoločnosť organizuje Vtáčiu hodinku, sčítania sa môže zúčastniť ktokoľvek Paulína Danko Týždenný súhrn dôležitých správ 09.01.2026 Európu zasiahol silný vietor, dážď a sneženie. Búrka Goretti paralyzuje dopravu a domácnosti Starostlivosť o pleť sa má meniť s vekom, dermatologička odporúča vhodné prípravky Vyššie dôchodky a ďalšie zmeny v roku 2026 v kocke. Materská aj tehotenská dávka, PN-ka, ošetrovné... - ROZHOVOR Silné mrazy nekončia, meteorológ Jurčovič ešte predpovedá mínus 24 stupňov a niekde bude arktický deň Slovenská ornitologická spoločnosť organizuje Vtáčiu hodinku, sčítania sa môže zúčastniť ktokoľvek