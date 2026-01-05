Trojkráľová zima udrie naplno. Meteorológ Peter Jurčovič ukázal predpoveď počasia na celý január - FOTO

Január, čo sa týka počasia, býva zvyčajne najchladnejším mesiacom v roku a ani na začiatku tohto nezostáva svojej povesti nič dlžný, pretože meteorológovia predpovedajú chladné počasie a mrazy. Nočné teploty na Slovensku môžu klesnúť na niektorých miestach až k mínus 20 stupňom Celzia. Môžeme teda povedať, že tzv. trojkráľová zima udrie naplno. Meteorológ Peter Jurčovič aj tradične ukázal, ako vyzerá predpoveď počasia na celý január.
Ako priblížil meteorológ Peter Jurčovič v nedeľňajšej relácii Najlepšie počasie na TV Joj, počasie u nás je v rozhraní tlakových níž a medzitým od západu je pásmo nižšieho tlaku, a preto sa aj oblačnosť na našom území v nedeľu zmenšila. „Predpokladáme, že by to tak mohlo byť ešte aj v pondelok,“ doplnil s tým, že naše územia však zasiahne aj oblačnosť a môžu sa tak vyskytnúť zrážky. „Keďže máme teploty sú zväčša pod nulou, tak rátam s tým, že by mohlo snežiť,“ potešil lyžiarov.
Začal sa nám január, najchladnejší mesiac v roku, ale on je najchladnejší zhruba v 50 percentách prípadov, pretože 28 percent pripadá na február, dvadsať percent na december a ešte máme dve percentá, stalo sa dvakrát za 100 rokov, že najchladnejší bol marec.
Meteorológ Peter Jurčovič tiež podotkol, že v studenom vzduchu je teraz väčšia časť Európy, ale nie sú to nejaké veľmi nízke teploty až na sever Škandinávie, keďže vo Švédsku v sobotu namerali mínus 40 stupňov Celzia. „Studený arktický vzduch sa však teraz nemá šancu k nám dostať, tu skôr ešte nad juh Slovenska môže prísť teplejší vzduch, ale len v nasledujúcich dvoch dňoch, potom sa znovu začne ochladzovať a zima začne zaberať,“ priblížil situáciu.
Výstraha pred nízkymi teplotami
Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) varovali, že teplota v noci z nedele na pondelok môže klesnúť poriadne hlboko pod nulu a pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca aj Žilina vydali žltú výstrahu prvého stupňa pred teplotou mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia.
„Noc na pondelok bude prevažne jasná, so slabým vetrom a budeme v chladnom vzduchu. Nastanú teda ideálne podmienky na radiačné vychladzovanie. Teplota okolo mínus 10 stupňov Celzia sa môže lokálne vyskytnúť aj nížinách, v dolinách a kotlinách so snehovou pokrývkou bude okolo mínus 15 stupňov Celzia. V najchladnejších dolinách sa úplne nedá vylúčiť aj prvá mínus dvadsiatka tejto zimy (na Lomnickom štíte už pod mínus 20 stupňov bolo),“ uviedol SHMÚ v príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Počasie na dnes (pondelok)
SHMÚ vo svojej predpovedi na webe informuje, že dnes (pondelok) sa v chladnom vzduchu bude naše územie nachádzať v páse vyššieho tlaku vzduchu a zároveň bude počas dňa cez Balkán a Maďarsko ďalej na sever postupovať frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou nad západným a centrálnym Stredomorím.
Má byť jasno až polojasno, na juhu a postupne aj inde oblačno až zamračené a vyskytnúť sa ojedinele môže slabé sneženie. „Najvyššia denná teplota v pondelok dosiahne mínus 4 až 2 stupne Celzia, ale na severe môže byť ojedinele chladnejšie,“ predikujú meteorológovia s tým, že teploty na horách vo výške 1500 m bude okolo mínus 6 stupňov Celzia.
Počasie na zajtra (Troch kráľov) a ďalšie dni
Snehové zrážky by sa podľa predpovede meteorológov zo SHMÚ mohli miestami vyskytnúť aj v utorok na Troch kráľov a ďalších dňoch, ale zatiaľ je otázna výdatnosť a presná poloha hlavného zrážkového pásma. „Tieto typy situácií vedia byť občas zradné, najmä pri predpovedi na takto dlhé obdobie, ale z ansámblových predpovedí vyplýva, že na západe je nižšia pravdepodobnosť zrážok, ako na východe krajiny,“ doplnili.
Meteorológ Peter Jurčovič však očakáva, že sneženie sa bude vyskytovať každý deň. „Jeden deň viac, jeden deň menej,“ povedal s tým, že keď bude menej a bude aj menej oblačnosti, hneď budú klesať aj teploty. „V horských dolinách by to postupne mohlo ísť na mínus 15 až mínus 17, ale môže to byť aj na hranicu mínus 20 stupňov Celzia.,“ predpovedá.
Ako je vidieť na grafickej predpovedi počasia od SHMÚ, najviac zrážok sa vyskytne v strede týždňa a sneženie sa očakáva aj v piatok či sobotu. Najchladnejšie noci tohto týždne sú z nedele na pondelok a štvrtka na piatok, kedy môže teplota atakovať aj už spomínaných mínus 20 stupňov Celzia.
Dlhodobá predpoveď počasia na celý január
Meteorológ Peter Jurčovič predpovedá, že mesiac január v roku 2026 bude z hľadiska počasia, teplôt a zrážok len v medziach dlhodobého priemeru. „Budú chladnejšie aj teplejšie obdobia,“ priblížil v spomínanom počasí na Jojke s tým, že chladnejšia vlna príde na budúci týždeň, keď to bude tzv. trojkráľová zima.
Čo je tzv. trojkráľová zima a aké počasie prináša?
Trojkráľová zima nie je meteorologický pojem, ale radí sa k ľudovým výrazom ako Babie leto, Medardova kvapka či Traja zamrznutí (Pankrác, Servác, Bonifác). V minulosti bola častejšia, keďže zimy mali stabilnejší charakter, ale vplyvom klimatických zmien sa už buď často neobjaví alebo je veľmi slabá.
A prečo sa tzv. Trojkráľová zima vyskytuje v období okolo 6. januára? Počasie v strednej Európe bývalo v tomto období ovplyvnené vpádom studeného kontinentálneho vzduchu zo severu alebo východu a ľudia si to všimli a spojili si to so sviatkom Troch kráľov. Ide teda o jedno z tradičných „návratov zimy“ počas kalendárnej zimy a vyznačuje sa poklesom teplôt, mrazmi, snežením a môže sa vyskytnúť aj silnejší vietor.
Pranostiky o počasí okolo Troch kráľov
Ako uvádza SHMÚ na svojom webe, sviatok Troch kráľov sa spája s viacerými pranostikami, niektoré z nich poukazujú na mrazivé počasie, ktoré sa okolo 6. januára v minulosti vyskytovalo ako napr.: Na Tri krále zima stále alebo Na Tri krále mrzne stále. Ale často sa však stávalo, že okolo Troch kráľov nastalo aj oteplenie, a preto sa naši predkovia poistili, a aj pre taký prípad mali pripravenú pranostiku ako napr. Traja králi púšťajú vodu na polia.
Počasie prinesie ochladenie aj okolo 20. januára
Ako ďalej priblížil meteorológ Peter Jurčovič, po trojkráľovej zime teploty stúpnu, ale potom okolo 20. januára očakáva ďalšie väčšie ochladenie.