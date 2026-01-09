Silné mrazy nekončia, meteorológ Jurčovič ešte predpovedá mínus 24 stupňov a niekde bude arktický deň

Na Slovensku máme mimoriadne chladné, ba až mrazivé počasie a ako ukazuje predpoveď, ani zďaleka sa ešte nekončí. Teploty pôjdu poriadne hlboko pod nulu, meteorológ Peter Jurčovič ešte na jedno ráno predpovedá až mínus 24 stupňov Celzia a niektoré dni sa nedostaneme nad nulu.
V Európe je podľa meteorológa Petra Jurčoviča vidieť dve oblačné pásma, tam kde sú aj tlakové níže. „Jedna sa z Talianska pomerne rýchlo presúva na Ukrajinu a potom pôjde ďalej, pravdepodobne až niekde ako je Fínsko,“ priblížil v relácie Najlepšie počasie na TV Joj s tým, že od Atlantiku prichádza nová tlaková níž, s ktorou je tiež spojený frontálny systém.
Predpovedá ďalšiu oblačnosť, ďalšie zrážky, ale aj studený vzduch. „Teraz sme v studenom arktickom vzduchu, kedy tu máme výrazné nočné mrazy a ani cez deň teplota nevystupuje nad nulu,“ opísal súčasnú situáciu a varuje, že v nasledujúcich dňoch môžeme očakávať výrazné zosilnenie ranných mrazov.
Ako ukázal na mape, v studenom vzduchu je celá stredná Európa a prichádza to od severu. „V Škandinávii sú mrazy až do mínus 40 stupňov Celzia,“ doplnil.
Výstrahy prvého a druhého stupňa
Na noc zo štvrtka na piatok Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa pred nízkymi teplotami.
Mínus 20 až mínus 24 stupňov Celzia
Vyššie oranžové varovanie druhého stupňa pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Považská Bystrica, Prievidza, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca aj Žilina a teplota tu môže klesnúť na mínus 20 až mínus 24 stupňov Celzia.
Mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia
V okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Púchov, Trenčín, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Hlohovec, Piešťany, Bardejov, Stropkov, Svidník aj Vranov nad Topľou, so žltou výstrahou, môže byť mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia.
Počasie na dnes (piatok)
Meteorológ Norbert Polčák zo SHMÚ pre TV Markíza uviedol, že dnes (piatok) bude na Slovensku jasno až polojasno, ale postupne začne od západu oblačnosť pribúdať. „Na západe Slovenska sa na viacerých miestach rozsneží, ale úhrny budú nízke, takže môže pripadnúť len zo dva či tri centimetre nového snehu,“ doplnil.
Trojkráľová zima udrie naplno a prídu tri vlny sneženia. Meteorológ Jurčovič ukázal predpoveď počasia na január - FOTO
Teplota v piatok sa podľa predpovede SHMÚ bude pohybovať od mínus 10 do mínus 5 stupňov Celzia a na západe môžu byť miestami mínus 2 stupne Celzia. Portál iMeteo.sk uvádza, že na niektorých miestach bude aj arktický deň. „Teplota na horách vo výške 1500 m bude ráno okolo -11 stupňov Celzia, do večera vzostup na zhruba mínus 7 stupňov Celzia,“ píše SHMÚ.
Čo je arktický deň?
… deň s maximálnou teplotou vzduchu mínus 10 stupňov Celzia a nižšie. V nížinách a kotlinách Slovenska sa vyskytuje len ojedinele v extrémne chladných zimách, na hrebeňoch Tatier sa vyskytuje každoročne.
Zdroj: SHMÚ
Počasie na víkend (sobota, nedeľa) a ďalšie dni
Chladný charakter počasia bude podľa Polčáka pokračovať aj v sobotu a nedeľu. „Nočná teplota bude v údoliach až do mínus 19 stupňov Celzia a cez deň bude na celom území Slovenska prakticky pod bodom mrazu, takže nás čaká veľmi studené obdobie,“ povedal do mikrofónu spomínanej televízie.
Aj na noc z piatka na sobotu vydal SHMÚ varovanie pred nízkymi teplotami, ale len žlté prvého stupňa, ktoré bude platiť pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a tiež Vranov nad Topľou, v ktorých môže teplota klesnúť na mínus 15 až mínus 20 stupňov Celzia.
Cez Benelux, strednú Európu, Alpy, Ukrajinu sa bude smerom na juhovýchod v sobotu presúvať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku a po jej zadnej strane k nám začne postupne od severovýchodu opäť prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch.
V sobotu počas dňa má byť SHMÚ na Slovensku oblačno až zamračené, ale ojedinele môže byť prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami sa vyskytnú snehové prehánky alebo sneženie. „Veľa toho nenapadne, ale tak dva, tri či štyri centimetre by to aj mohlo dať,“ podotkol meteorológ Peter Jurčovič v spomínanom počasí na Jojke.
Aj ďalšie noci budú poriadne mrazivé, a teplota môže v noci zo soboty na nedeľu aj z pondelka na utorok na niektorých miestach opäť klesnúť na mínus 24 stupňov Celzia. Pondelňajšie a stredajšie ráno klesne teplota na maximálne mínus 21 stupňov Celzia.
Medzi tlakovou nížou so stredom nad juhozápadným Ruskom a tlakovou výšou so stredom nad južnou Škandináviou a Nemeckom k nám bude v nedeľu od severovýchodu prúdiť arktický vzduch a zároveň k nám bude vo vyšších hladinách od
severovýchodu zasahovať brázda nízkeho tlaku.
Od nedele do stredy teplota počas dňa nevystúpi nad nulu, až vo štvrtok majú meteorológovia zo SHMÚ v grafickej predpovedi jeden stupeň Celzia. „Stále by mala byť zmenšená oblačnosť,“ priblížil meteorológ Peter Jurčovič v Jojkárskom počasí.