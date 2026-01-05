Pátranie po 20-ročnom mladíkovi, ktorý bol od Nového roka nezvestný, malo tragický koniec

Presné okolnosti úmrtia 20-ročného mladíka budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Polícia z Nových Zámkov ukončila pátranie po 20-ročnom mladíkovi, ktorý bol od Nového roka nezvestný. Hľadanú osobu sa podarilo vypátrať, žiaľ, bez známok života. Polícia v tejto súvislosti vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým.

Ako informovala nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, nezvestnosť mladíka bola polícii nahlásená na Nový rok v poobedných hodinách. Bezprostredne po oznámení polícia v Nových Zámkoch spustila rozsiahlu pátraciu akciu.

Do pátrania sa zapojili policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Zámky, dobrovoľní hasiči z Palárikova, Rastislavíc a Andoviec, členovia Dobrovoľnej civilnej ochrany Nové Zámky, špeciálna kynologická záchranná služba, Občianska stráž SR, ako aj rodinní príslušníci, spolužiaci a ďalší občania.

V priebehu pátrania boli nasadené aj ďalšie zložky Policajného zboru vrátane príslušníkov poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zboru. V pondelok 5. januára rozsiahla pátracia akcia v okolí Nových Zámkov pokračovala za účasti verejnosti, napokon s tragickým koncom.

Polícia poďakovala všetkým zúčastneným zložkám aj verejnosti za pomoc a spoluprácu pri pátraní. Presné okolnosti úmrtia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

