Smutná správa zo Saudskej Arábie. Pre Svitka sa Rely Dakar predčasne skončila

Slovenský motocyklista Štefan Svitko spadol a poranil si rameno.
Štefan Svitko
Slovenský motocyklista Štefan Svitko počas Rely Dakar 2025 v Saudskej Arábii. Foto: FB, www.facebook.com
Pre slovenského motocyklistu Štefana Svitka sa Rely Dakar 2026 predčasne skončila v utorok pádom v 3. etape. Informuje o tom oficiálny web podujatia.

„V dôsledku nehody po 140 km si Štefan Svitko poranil pravé rameno a požiadal o repatriáciu do bivaku. Keďže Slovák súťaží v triede Rally GP, toto odstúpenie z etapy znamená, že Dakar sa pre neho skončil. Je to jeho piate predčasné odstúpenie zo 17 účastí a prvé v Saudskej Arábii. Jeho najlepším výkonom bolo druhé miesto v celkovom poradí v roku 2016 a je známy tým, že pravidelne bojuje o čestný titul najlepšieho súkromného jazdca na rely,“ uvádza web dakar.com.

Už 43-ročný Žaškovčan odstúpil z Rely Dakar 2026 z dvanástej pozície v celkovej klasifikácii. V utorok bolo na programe dovedna 666 km, z toho meraných úsekov je 422 km.

Slovensko má zastúpenie aj v súťaži kamiónov, v ktorej je navigátor Tomáš Kazarka súčasťou posádky Čecha Tomáša Tomečka a mechanik Ľubomír Palčo jazdí s Maďarom Zsoltom Darázsim.

