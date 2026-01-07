Snehové peklo na východe Slovenska. Polícia vyzývala vodičov, aby radšej ostali doma - VIDEO

Najhoršia situácia bola na Zemplíne, kde niekoľko áut skončilo mimo cesty.
Sneženie, silný vietor a snehové jazyky a záveje na cestách východného Slovenska
Sneženie, silný vietor a snehové jazyky a záveje na cestách východného Slovenska Reprofoto: www.facebook.com.
Košický kraj Dopravné správy z ciest Dopravné správy z ciest z lokality Košický kraj

Niekoľko áut skončilo mimo cesty

Východ Slovenska zasiahlo v utorok večer výdatnejšie sneženie a polícia na sociálnej sieti Facebook vyzývala ľudí, že ak nemusia ísť autom, aby radšej ostali doma. „Na mnohých miestach sneží a fúka silný nárazový vietor,“ varovali muži zákona.

Najhoršia situácia bola na Zemplíne, najmä na úseku medzi obcami Pozdišovce a Trhovište (tzv. Bolky), kde skončilo mimo cesty niekoľko vozidiel. „Ak je vaša cesta neodkladná, zvýšte opatrnosť, prispôsobte rýchlosť stavu vozovky a znížte rýchlosť jazdy,“ apelovala polícia na vodičov.

Meteorologické výstrahy

Pred silným vetrom aj tvorbou snehových jazykov a závejov varoval aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a tiež vyššieho druhého stupňa.

Varovanie pred silným vetrom

Meteorológovia vydali žlté varovanie pred silným vetrom pre okresy Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Prešov a Vranov nad Topľou. „Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu,“ informoval SHMÚ na svojom webe.

Výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom vydal SHMÚ pre osem okresov na východe Slovenska.
Výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom vydal SHMÚ pre osem okresov na východe Slovenska. Foto: www.shmu.sk.

Snehové jazyky a záveje (žltá a oranžová výstraha)

Výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov boli vydaná pre celý Košický aj Prešovský kraj. Vyššia oranžová druhého stupňa do 11.00 v okresoch Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Sobrance aj Trebišov a potom sa zmení na žlté varovanie prvého stupňa.

Výstrahu prvého stupňa majú počas celého dňa ostatné okresy Košického kraja (Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves) a všetky okresy Prešovského kraja (Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou).

Výstrahy prvého a druhého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov.
Výstrahy prvého a druhého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Foto: www.shmu.sk.
