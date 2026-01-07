Snehové peklo na východe Slovenska. Polícia vyzývala vodičov, aby radšej ostali doma - VIDEO

Trojkráľová zima udrie naplno a prídu tri vlny sneženia. Meteorológ Jurčovič ukázal predpoveď počasia na január - FOTO
Niekoľko áut skončilo mimo cesty
Východ Slovenska zasiahlo v utorok večer výdatnejšie sneženie a polícia na sociálnej sieti Facebook vyzývala ľudí, že ak nemusia ísť autom, aby radšej ostali doma. „Na mnohých miestach sneží a fúka silný nárazový vietor,“ varovali muži zákona.
Najhoršia situácia bola na Zemplíne, najmä na úseku medzi obcami Pozdišovce a Trhovište (tzv. Bolky), kde skončilo mimo cesty niekoľko vozidiel. „Ak je vaša cesta neodkladná, zvýšte opatrnosť, prispôsobte rýchlosť stavu vozovky a znížte rýchlosť jazdy,“ apelovala polícia na vodičov.
Meteorologické výstrahy
Pred silným vetrom aj tvorbou snehových jazykov a závejov varoval aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a tiež vyššieho druhého stupňa.
Varovanie pred silným vetrom
Meteorológovia vydali žlté varovanie pred silným vetrom pre okresy Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Prešov a Vranov nad Topľou. „Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu,“ informoval SHMÚ na svojom webe.
Snehové jazyky a záveje (žltá a oranžová výstraha)
Výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov boli vydaná pre celý Košický aj Prešovský kraj. Vyššia oranžová druhého stupňa do 11.00 v okresoch Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Sobrance aj Trebišov a potom sa zmení na žlté varovanie prvého stupňa.
Výstrahu prvého stupňa majú počas celého dňa ostatné okresy Košického kraja (Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves) a všetky okresy Prešovského kraja (Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou).