Je 6. január sviatok a budú otvorené obchody? Štyri z 11 voľných dní v roku 2026 sú cez víkend

V roku 2026 nás čaká menej oddychu, konsolidácia verejných financií škrtla aj voľné dni. Obmedzil sa tiež zákaz predaja počas sviatkov. Kedy teda budeme tento rok doma, na ktorý dátum vychádzajú napríklad Vianoce či Veľká noc a zostal sviatkom aj 6. január?…
Tri sviatky už nebudú dni pracovného pokoja, ale 6. január by mohol vymeniť iný deň
V máji prídeme o jeden predĺžený víkend
Už tento rok sme v rámci šetrenia nezostali doma 17. novembra a Deň boja za slobodu a demokraciu sme „oslavovali“ prácou. A zostane tomu aj tento rok, pretože tento štátny sviatok sa nateraz zrušil natrvalo. Pre rok 2026 už nie je dňom pracovného pokoja ani 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom), ktorý pripadá na piatok a prišli sme tak o predĺžený víkend.
Aj keď so pôvodne uvažovalo, že konsolidáciu neprežije ani 6. január, napokon však najbližší utorok na Troch kráľov doma zostaneme, ale mení sa to, že na tento deň sa už nevzťahuje zákaz maloobchodného predaja. Naopak, dňom pracovného pokoja dočasne nebude 15. september (Sedembolestná Panna Mária).
V platnosti ostáva, že aj utorok 1. september (Deň Ústavy SR), bude v tomto roku pracovným dňom – je to tak už od roku 2024.
Kedy v roku 2026 bude Veľká noc a Vianoce?
Prvým voľným dňom v tomto roku bol teda štvrtok 1. január (Nový rok) a ďalším budú už na spomínaní Traja králi – v utorok 6. januára. Veľkonočné sviatky vychádzajú na začiatok apríla – Veľký piatok na 3. apríla a Veľkonočný pondelok na 6. apríla. Predĺžený víkend si môžete dopriať aj o mesiac neskôr, pretože 1. máj (Sviatok práce) je v piatok.
Keďže ďalšie sviatky (5. júl – Sviatok sv. Cyrila a Metoda, 29. august – Výročie SNP aj 1. november (Sviatok všetkých svätých) pripadli na víkend a 1. a 15. september, a tiež 17. november, už nie sú dňami pracovného pokoja, užívať voľno si budeme až koncom roka na Vianoce – 24. december (Štedrý deň) bude vo štvrtok, 25. december (Prvý sviatok vianočný) v piatok a 26. december (Druhý sviatok vianočný) v sobotu.
Spočítané, zrátané, až štyri dni z 11 voľných pripadli tento rok na víkend.
Sviatky / dni pracovného pokoja v roku 2026
- 1. január (Nový rok) – štvrtok
- 6. január (Traja králi) – utorok
- 3. apríl (Veľký piatok) – piatok
- 6. apríl (Veľkonočný pondelok) – pondelok
- 1. máj (Sviatok práce) – piatok
- 5. júl (Sviatok sv. Cyrila a Metoda) – nedeľa
- 29. august (Výročie SNP) – sobota
- 1. november (Sviatok všetkých svätých) – nedeľa
- 24. december (Štedrý deň) – štvrtok
- 25. december (Prvý sviatok vianočný) – piatok
- 26. december (Druhý sviatok vianočný) – sobota
Ako budú otvorené obchody počas sviatkov?
Zákaz predaja počas sviatkov zostal len pre Nový rok, Veľký piatok, Štedrý deň popoludní a Vianoce. Obchody tak môžu počas dní pracovného pokoja ostať otvorené 6. januára (Traja králi), 6. apríla (Veľkonočný pondelok), 1. mája (Sviatok práce), 5. júla (Sviatok sv. Cyrila a Metoda), 29. augusta (Výročie SNP) aj 1. novembra (Sviatok všetkých svätých).
Pamätné dni v roku 2026
- sú pracovné dni
6. marec (piatok) – Deň obetí pandémie COVID-19
25. marec (streda) – Deň zápasu za ľudské práva
13. apríl (pondelok) – Deň nespravodlivo stíhaných
1. máj (piatok) – Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (EÚ)
4. máj (pondelok) – Výročie úmrtia M. R. Štefánika
7. jún (nedeľa) – Výročie Memoranda národa slovenského
21. jún (nedeľa) – Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska
24. jún (streda) – Deň pamiatky obetí komunistického režimu
5. júl (nedeľa) – Deň zahraničných Slovákov
17. júl (piatok) – Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR
4. august (utorok) – Deň Matice slovenskej
10. august (pondelok) – Deň obetí banských nešťastí
21. august (piatok) – Deň obetí okupácie Česko-Slovenska
9. september (streda) – Deň obetí holokaustu a rasového násilia
19. september (sobota) – Deň vzniku Slovenskej národnej rady
22. september (utorok) – Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch
6. október (utorok) – Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie
12. október (pondelok) – Deň samizdatu
27. október (utorok) – Deň černovskej tragédie
29. október (štvrtok) – Deň narodenia Ľ. Štúra
30. október (piatok) – Výročie Deklarácie slovenského národa
31. október (sobota) – Deň reformácie
30. december (streda) – Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu
Zdroj: Vláda SR