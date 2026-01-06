Na zrúcanine Katarínka vlani pokračoval archeologický výskum aj odkrývanie kláštornej pivnice

Ruiny Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava zachraňuje občianske združenie Katarínka už 32 rokov. V minulom roku dobrovoľníci pracovali pri výskume, konzervovaní a čiastočnej obnove ruín kláštora. Práce vykonávali prevažne v južnej časti kláštorného komplexu.
Dominoval im archeologický výskum pod odborným dohľadom a konzervačné práce. Vlani sa zapojilo do prác na zrúcanine Katarínka viac ako 300 dobrovoľníkov, z toho 73 nových. Najväčší kus roboty vykonali počas šiestich letných turnusov v júli a auguste.
Múrový základ kamenného súsošia
„Archeologické výskumné práce sa sústredili na dokončenie výskumu a odkrytia priestorov kláštornej pivnice. Bol objavený napríklad násypný otvor, ktorým sa pravdepodobne zásobovala pivnica. Veľkú časť objavov tvorili kamenné články okenných ostení, kosoštvorcové pálené tehly pravdepodobne z podlahy miestností a iné prvky muriva,“ informoval agentúru SITA Sebastián Lukáš Šedo z občianskeho združenia Katarínka Najviac murárskych prác prebiehalo na nosnom múre kláštora, ktorý susedí s priestorom pivnice.
Konzervačné práce muriva prebiehali na južnom obvodovom múre, premurovaná vyškárovaná a zatrávnená bola ďalšia časť koruny múru. Takisto boli čiastočne obnovené okenné parapety.
Archeológovia objavili na území Priemyselného parku Šurany najväčšiu osadu zo 7. – 8. storočia – FOTO
Po rokoch bol znovu odhalený murovaný základ bývalého kamenného súsošia kalvárie, ktorá sa v minulosti nachádzala pred čelným múrom kláštora v blízkosti veže a vstupu do kostola, a ktorá bola v roku 1811 grófom Erdődim rozobratá a presunutá do neďalekých Dechtíc.
Komentovaná prehliadka areálu
„Kalváriu spomínal aj Juraj Fándly v známom prvom diele písanom spisovnou bernolákovskou slovenčinou Dúverná zmlúva mezi mníchom a diáblom. Murivo základu kalvárie bolo v lete konzervované a domurované do výšky terénu tak, aby počas tohto roka už bola finálne inštalovaná reštaurátorská kópia tohto vzácneho kamenného súsošia,“ uviedol Sebastián Lukáš Šedo.
Počas celej letnej sezóny, ale aj väčšiny jarných a jesenných víkendov mali návštevníci Kostola a kláštora sv. Kataríny možnosť vystúpiť do veže s vyškoleným sprievodcom. Taktiež bolo možné sa zúčastniť komentovanej prehliadky areálu. Počas leta sprievodcovia sprevádzali turistov každý deň.
Organizácia tradičných podujatí
Okrem štandardných výstupov na vežu a sprevádzania v areáli mohli turisti zísť aj do sprístupnenej a zrekonštruovanej krypty. Aj v tomto roku sa budú v areáli Katarínky organizovať tradičné podujatia, akými sú Deň otvorených dverí na sviatok sv. Cyrila a Metoda, Noci kostolov koncom mája alebo na Noc hradov a zrúcanín tretí augustový týždeň s nočnými koncertami, sprevádzaním s petrolejkami a slávením sv. omší.
Ľubovniansky hrad má za sebou ďalšiu obnovu, naplánovaná je aj slávnostná kolaudácia
Katarínka aj v roku 2026 opäť otvorí „brány“ pre nových dobrovoľníkov. Už od januára sa záujemcovia môžu prihlásiť na jednu zo štyroch letných dobrovoľníckych družín a pridať sa ku komunite viac ako dvetisíc dobrovoľníkov. Čakajú ich dva týždne uprostred prírody plné jedinečných zážitkov bez moderných výdobytkov civilizácie, ako je elektrina či internet.