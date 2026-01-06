Poslanci reagujú na útok agresívneho pacienta na zdravotníkov: Galko sľubuje hlbokú orbu, Cigániková žiada odvolanie Kotlára

V ružinovskej nemocnici v Bratislave sa stal v sobotu 3. januára šokujúci incident. Pacient na urgentnom príjme spolu so svojimi príbuznými napadol lekárku a zdravotnú sestru.
Pacient bol agresívny už pri odbere krvi, keď kričal na sestričku, že to nevie robiť a jeho to bolí. Jeho agresia sa vystupňovala ešte v momente, keď mu sestra chcela urobiť test na COVID-19. Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá tiež kričala na lekárku a sestričku.
Útok sa podľa slov hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Evy Kliskej podarilo zvrátiť vďaka rýchlemu zásahu súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a polície, zdravotníci neutrpeli fyzické zranenia. Polícia muža obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Vyhrážanie sa personálu smrťou sa podľa riaditeľa UNB Alexandra Mayera stáva v poslednom období bežnou realitou.
Incident, pri ktorom zadržali jednu podozrivú osobu, potvrdila aj samotná polícia. „Bolo vykonané vyšetrovanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania. Následne po vykonaní procesných úkonov bol podaný 3. januára 2026 prokurátorovi návrh na podanie obžaloby,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Šaško odsúdil útoky na zdravotníkov
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) odsúdil akékoľvek útoky a násilie na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov. Vulgárne vyjadrovanie, agresivita, vyhrážky či fyzické útoky nepatria podľa neho do žiadneho zdravotníckeho zariadenia. „Je absolútne neprípustné, aby zdravotníci pri výkone svojej práce čelili strachu, fyzickým aj verbálnym útokom či ponižovaniu,“ zdôrazňuje Šaško.
Úlohou je podľa šéfa rezortu zdravotníctva zabezpečiť im bezpečné pracovné prostredie, za rýchly zásah polície je vďačný. Odkázal, že násilné správanie nemožno tolerovať a voči osobám, ktoré sa ho dopúšťajú, je potrebné okamžite vyvodiť dôsledky.
Galko hrozí hlbokou orbou
K incidentu v Nemocnici Ružinov sa vyjadril aj poslanec parlamentu Ľubomír Galko (Demokrati).
„Pacient napadol sestričku aj lekárku a vyhrážal sa im smrťou. Obe sú otrasené, poznačí ich to nadlho, možno na celý život. Ten grázel napadol ľudí, ktorí mu chceli pomôcť. A keby len on, k jeho agresívnemu správaniu sa pridala ešte aj jeho manželka a jeho rodina. Neprípustné, nehorázne, hrozné!“ reagoval na šokujúci incident Galko na sociálnej sieti.
Tento prípad si Galko podľa vlastných slov značí a odsleduje ho. „Ak ten človek nedostane zodpovedajúci trest, budem v rámci hlbokej orby presadzovať radikálne zvýšenie trestov za takéto a podobné trestné činy,“ vyhlásil ďalej.
Podľa Cigánikovej dôveru v zdravotníkov podkopáva Kotlár
Incident šokoval aj poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú zo strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá sa téme zdravotníctva venuje. „Na urgente v Bratislave pacient s príbuznými napadol personál nemocnice, padli vulgarizmy, vyhrážal sa im zabitím a sestru dokonca chytil pod krk. Dôvod? Chceli mu urobiť test na covid,“ napísala v úvode svojho príspevku na sociálnej sieti.
Podľa Bittó Cigánikovej nejde o ojedinelý incident. „Zdravotníci sa s agresiou pacientov stretávajú čoraz častejšie, čo je aj výsledkom systematického spochybňovania vedy, očkovania a práce zdravotníkov. A nie hocijakého, ale vládou riadeného a podporovaného spochybňovania vedy a medicíny – v podobe konšpirátora Petra Kotlára,“ kritizovala ďalej.
Opozičná poslankyňa preto žiada odvolanie splnomocnenca vlády pre preverenie manažovania pandémie covidu, Petra Kotlára. „Keď štát legitimizuje bludy, konšpirácie, nedôveru voči zdravotníkom a šíri strach, niekto si proste povie, že si „odskáču“ zdravotníci. Vážená vláda, pán Šaško, pán Fico… odvolajte už konečne Kotlára, ktorý podkopáva dôveru v ľudí, ktorí dennodenne liečia a zachraňujú životy!“ vyhlásila Bittó Cigániková na záver.