V lyžiarskom stredisku Krahule vypadol z lanovky len jedenásťročný chlapec

Ako informovala Horská záchranná služba (HZS), chlapec si pádom zo štvorsedačkovej lanovky z výšky približne piatich metrov
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vrtuľník, horská záchranná služba
Foto: www.facebook.com
Banská Bystrica Iné správy Iné správy z lokality Banská Bystrica

V lyžiarskom stredisku Krahule v pondelok vypadol 11-ročný chlapec z lanovky. Zasahovali leteckí záchranári, ktorí ho previezli do banskobystrickej nemocnice, kde bol ošetrený a prepustený do domácej liečby.

„Podľa doposiaľ zistených informácií mal chlapec vypadnúť z lanovky po tom, ako prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu. Pri udalosti nebolo zistené cudzie zavinenie ani technická porucha dopravného zariadenia strediska,“ informovala banskobystrická krajská polícia na Facebooku.

Horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra

Ako informovala Horská záchranná služba (HZS), chlapec si pádom zo štvorsedačkovej lanovky z výšky približne piatich metrov privodil poranenia hlavy, trupu a hornej končatiny.

„Na pomoc mu vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci na Skalke v Kremnických vrchoch. Po ich príchode sa na mieste nachádzali aj ďalšie záchranné zložky,“ uviedla HZS.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ďalšie vyšetrenie v nemocnici

Počas prebiehajúcej záchrannej akcie boli horskí záchranári požiadaní aj o ošetrenie 15-ročnej lyžiarky, ktorá si v rovnakom lyžiarskom stredisku pádom spôsobila zlomeninu predlaktia. Po ošetrení pokračovala pacientka s rodinným príslušníkom na ďalšie vyšetrenie do nemocnice.

Polícia pripomína zmeny v pravidlách na lyžiarskych svahoch od začiatku roka 2026, podľa ktorých musia ochrannú prilbu mať povinne všetky osoby do dovŕšenia 18 rokov veku.

Firmy a inštitúcie: HZS Horská záchranná službaKrajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej BystriciPolícia Slovenskej republiky
Okruhy tém: lyžiarske stredisko Pád
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk