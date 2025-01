Trump to s kúpou Grónska myslí vážne, skupine BRICS hrozí 100-percentnými clami

Americký prezident Donald Trump to so snahou o kúpu Grónska myslí vážne. Vo štvrtok to povedal minister zahraničných vecí USA Marco Rubio po tom, čo Dánsko znepokojili Trumpove hrozby prevziať autonómne dánske územie.

V rozhovore Rubio bagatelizoval hrozbu, že Spojené štáty použijú vojenskú silu proti Dánsku, spojencovi v NATO, ale o Trumpových poznámkach o Grónsku povedal: „Toto nie je vtip.“ „Prezident Trump tam oznámil, čo má v úmysle urobiť, teda kúpiť ho,“ povedal Rubio pre SiriusXM Radio.

Čína sa chce dostať do Arktídy

Rubio tiež vyjadril obavy, že konkurenčná Čína, ktorá hľadá prístup k Arktíde, získa pôdu v Grónsku prostredníctvom štátnych spoločností. „Je úplne realistické veriť, že Číňania sa nakoniec, možno aj v krátkodobom horizonte, pokúsia urobiť v Grónsku to, čo urobili pri Panamskom prieplave a na iných miestach,“ povedal Rubio.

Samotný Trump vo štvrtok pohrozil, že na krajiny skupiny BRICS uvalí 100-percentné clá. Trump už predtým tomuto bloku pohrozil clami, ak vytvoria konkurenta voči americkému doláru. „Myšlienke, že sa krajiny BRICS budú snažiť vzdialiť sa od dolára, zatiaľ čo my budeme stáť bokom a pozerať sa, je KONIEC,“ napísal Trump na platforme Truth Social.

Záväzok, že nevytvoria novú menu

„Od týchto zdanlivo nepriateľských krajín budeme požadovať záväzok, že nevytvoria novú menu BRICS, ani nepodporia žiadnu inú menu, ktorá by nahradila mocný americký dolár. V opačnom prípade budú čeliť 100 % clám,“ dodal Trump.