Tréner FC Barcelona je nespokojný. Čo neteší kouča Flicka? - FOTO

Tréner španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona vyjadril nespokojnosť so situáciou okolo kľúčového stredopoliara Daniho Olma, ktorého budúcnosť v klube je ohrozená kvôli finančným problémom katalánskeho giganta.

Vedenie Blaugranas požiadalo Španielsku futbalovú federáciu (RFEF) o vydanie novej licencie pre Olma, ktorého pôvodná registrácia vypršala 31. decembra 2024. FC Barcelona pritom vyčerpala rôzne právne možnosti na jej predĺženie.

Môžu odísť

Katalánci kúpili Olma za približne 60 miliónov eur počas leta a jeho zmluva obsahuje klauzulu, ktorá mu umožňuje odísť, ak nebude zaregistrovaný. Podobne je na tom aj útočník Pau Victor.

„Ak mám byť úprimný, nie som spokojný so situáciou a hráči tiež nie. Ale taká je realita a my to musíme akceptovať. Sme profesionáli, musíme hrať futbal. Ja musím trénovať a klub musí robiť svoju prácu,“ povedal Flick v piatok na tlačovej konferencii.

Úder pod pás

FC Barcelona by mohol prísť o Olma, ktorý bol dôležitou postavu pri zisku titulu majstrov Európy pre Španielov na vlaňajšom šampionáte v Nemecku.

Pre klub by to bol veľký úder pod pás v súboji o trofeje a ďalším zahanbujúcim krokom po rokoch finančného nesprávneho riadenia.

La Liga v utorok uviedla, že „FC Barcelona nepredložil žiadnu alternatívu“ na dodržiavanie pravidiel výdavkov, ktoré by umožnili registráciu hráčov. Na FC Barcelona už v sobotu aká Barbastro v španielskej pohárovej súťaži Copa del Rey, Olmo ani Victor hrať nemôžu.