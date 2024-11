Tréner Vladimír Weiss st. v rozhovore V športovom SITE prehovoril aj o svojej budúcnosti (video+foto)

Po októbrovom zápase Ligy majstrov, v ktorom bratislavský Slovan prehral s anglickým gigantom Manchestrom City (0:4), prišiel na Tehelnom poli veľký šok.

Kormidelník hostí Pep Guardiola naznačil, že Vladimír Weiss mladší pravdepodobne odohral posledný duel v profesionálnej kariére. Nebol to od Španiela výstrel do tmy, veď kreatívny stredopoliar len pár hodín na to sám oznámil, že končí.

K téme sa pochopiteľne vyjadril aj jeho otec a tréner Vladimír Weiss starší. Šesťdesiatročný kouč o necelý týždeň neskôr pripustil, že aj on rozmýšľa nad koncom v Slovane.

„Ja som to myslel viacmenej tak, že možno opustím Slovan, nie že ukončím trénerskú kariéru. Mám 60 rokov, ale s trénerským jobom nechcem skončiť, pretože stále rozmýšľam ako 30-ročný, a to aj zásluhou hráčov, s ktorými trávim čas,“ povedal Weiss st. exkluzívne v relácii V športovom SITE.

Možno ma vyhodia, možno odídem sám

V súvislosti so svojou budúcnosťou pridal aj ďalšie detaily. „Som tu spokojný, som tu šťastný, som niekedy unavený, pretože je toho veľa. Keď budem cítiť, že tomu už nemám čo dať, tak, ako to viacmenej cítil Vlado, pôjdem preč a do Slovana príde iný tréner. Možno to bude o týždeň, možno o dva roky. Neviem to dnes posúdiť, ale pripravujem sa aj na to. Je to úplne normálna, prirodzená vec. V tomto smere som otvorený, či už divákom, médiám alebo aj majiteľovi. Uvidíme, čo nám prinesú najbližšie dni, pretože sme dosiahli úspech, no na druhej strane viem, že v Lige majstrov už svetoborné výsledky nedosiahneme, keďže cítime kvalitu našich súperov. Uvidíme, či odídem sám, alebo budem vyhodený, čo je normálne v tejto branži. Ale skôr si myslím, že to prvé. Po nejakej rozumnej dohode. Ale opakujem, že dnes som tu a robím všetko, čo je dôležité pre Slovan, aby sme boli úspešní. Pokiaľ ma to bude napĺňať, dokedy ma to bude baviť, dokedy to bude baviť ľudí so mnou, majiteľov so mnou, uvidíme,“ povedal tréner, ktorý zasadol na lavičku „belasých“ v máji 2021.

Atmosféru by chcel zažiť aj ako hráč

Bývalý útočník a mimochodom autor historicky prvého gólu Slovenska v ére samostatnosti, nezvykne hovoriť o tom, čo by zo svojho futbalového života zmenil, resp. či by sa v niektorých situáciách rozhodol inak. V rozhovore V športovom SITE si však jednu vec uvedomil.

„Keby som mohol jednu vec v živote zmeniť alebo vrátiť, tak by to bolo, že ešte strašne rád by som si zahral futbal. Ale sú to už sny staršieho, skúsenejšieho trénera. Veľmi by som dnes chcel ešte zažiť túto éru futbalu, ktorá je teraz, s tými divákmi, s tými štadiónmi. Pretože v mojej ére to bolo niečo iné. Nebolo to také dokonalé, aké je to dnes. Marketing, diváci a to všetko. Zápas na Slovane je dnes aj veľkolepé divadlo, pretože tí ľudia sú fantastickí, ten štadión je nádherný. Atmosféra v Lige majstrov a pocit vyplývajúci z hymny, to je niečo fantastické. Často si pri tom poviem, že „ježišmária“, veď toto sme pozerali kedysi iba v televízii. Áno zažil som to pred 19 rokmi s Artmediou, čo bolo ešte na starom Tehelnom poli, ale aj to malo inú emóciu,“ uzavrel nostalgicky Weiss.

