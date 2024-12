Šteniatko na Vianoce? Pozor, nevedome môžete podporiť množiarov!

Vianoce sú za dverami a mnohí ľudia uvažujú o šteniatku ako o vysnívanom darčeku pod stromček. Ak uvažujete podobne, tak skôr než privítate nového člena rodiny, mali by ste zvážiť niekoľko kľúčových faktov. Pri nezodpovednom rozhodnutí totiž končia šteniatka vyhodené na ulici či v preplnených útulkoch. Častokrát chybíme už v samotnom začiatku, kedy kúpou zvieratka z neoverených zdrojov podporujeme utrpenie ďalších psíkov, ktorí slúžia množiarom ako ľahký zdroj príjmov. Vianoce tak prinášajú namiesto radosti a pokoja, utrpenie a krutosť. Ako sa rozhodovať zodpovedne a na čo si dávať pri kúpe šteniatka pozor?

Zviera ako živý darček bola jednou z hlavných tém Zimnej edície najväčšieho adoptívneho podujatia Nájdite sa, ktoré v novembri organizovala iniciatíva Zvierací ombudsman. Zuzana Stanová, zakladateľka iniciatívy spoločne s Dominikou Šrobárovou z útulku Zatúlané psíky Šaľa hovorili o zodpovednosti budúceho majiteľa zvieraťa, ako aj o následkoch neuváženej kúpy.

„Šteniatko nie je darček – je to živý tvor, záväzok na 10 až 15 rokov. Človek, samozrejme, nevie predvídať mnohé udalosti, no určite je na mieste si zodpovedať otázky typu, či budem vedieť aj v budúcnosti zabezpečiť potreby zvieraťa, či ho mám kde umiestniť v prípade cesty, či mám dostatok finančných prostriedkov, aby som sa o zviera dokázal postarať aj v prípade potreby liečby. Budem mať na neho dostatok času, obzvlášť, ak si vyžaduje zviera aktívnejší životný štýl?” hovorí Zuzana Stanová za iniciatívu Zvierací ombudsman.

Čo by sme mali vopred zvážiť?

Čas a starostlivosť: Máte dostatok času na výcvik, kŕmenie, prechádzky a starostlivosť? Financie: Okrem ceny šteniatka je potrebné počítať s výdavkami na stravu, veterinárne ošetrenia, očkovania či výbavu. Životný štýl: Ste aktívni, alebo preferujete pokojné dni? Každé plemeno má iné potreby na pohyb a temperament. Priestor: Máte dostatočný priestor pre psa, najmä ak ide o väčšie plemeno? Zodpovednosť: Ste pripravení prispôsobiť svoj životný rytmus potrebám psa, aj keď sviatky skončia?

Existuje viacero spôsobov, ako si zodpovedne zaobstarať šteniatko. Adopcia z útulku je ideálny spôsob, ako poskytnúť domov opustenému zvieratku a získať verného priateľa.

Ak máte záujem o konkrétne plemeno, hľadajte overených, licencovaných a etických chovateľov, ktorí dbajú na zdravie psov a dobré podmienky pre matku i šteniatka.

Pozor na množiarske praktiky

Iniciatíva Zvierací ombudsman sa venuje téme množiarní dlhodobo, no čoraz intenzívnejšie identifikuje potrebu komunikácie témy medzi ľuďmi. Stále, i v dobrej viere, ľudia volia kúpu šteniatok cez internet bez overenia si predávajúcich a nemajú znalosť, aké informácie by si mali u chovateľov pred samotnou kúpou zistiť. A tak nevedomky podporujú množiarne a neetický chov.

Rozpoznať množiteľa nie je vždy jednoduché, ale existujú určité znaky a správanie, na ktoré je dobré si dávať pozor:

Neochota ukázať podmienky chovu

Množitelia často odmietajú umožniť osobnú návštevu miesta, kde sa psy chovajú. Zvieratá bývajú držané v zlých hygienických podmienkach alebo preplnených priestoroch.

Rýchly predaj bez záujmu o kupujúceho

Nepýtajú sa na to, či máte skúsenosti so starostlivosťou o zvieratá. Dôležitejšia je pre nich rýchla platba ako zabezpečenie vhodného domova pre zviera.

Žiadne alebo falošné doklady o pôvode

Tvrdia, že šteniatka sú čistokrvné, ale nedokážu poskytnúť oficiálne doklady (napr. rodokmeň). Niekedy ukazujú sfalšované doklady alebo tvrdia, že ich „stratili“.

Nízke ceny za údajne čistokrvné psy

Predávajú šteniatka za podozrivo nízke ceny v porovnaní s renomovanými chovateľmi. Nízka cena môže byť lákavá, ale často znamená, že psy nemajú správnu starostlivosť.

Viacero vrhov naraz

Majú na predaj viacero plemien alebo veľké množstvo šteniat naraz. Zodpovední chovatelia sa zameriavajú na jeden či dva vrhy ročne, aby zabezpečili kvalitu chovu.

Neochota poskytnúť informácie o zdravotnom stave

Nevykonávajú povinné zdravotné testy na dedičné ochorenia. Šteniatka môžu byť slabé, choré alebo neočkované.

Inzercia na neserióznych platformách

Množitelia často predávajú šteniatka cez online bazáre, sociálne siete alebo iné anonymné kanály. Inzeráty bývajú neosobné a opakujúce sa.

Podozrivé praktiky pri čipovaní

Šteniatka musia byť už zo zákona povinne začipované, ešte pred prvým predajom. Táto povinnosť sa vzťahuje na samotných predávajúcich. Množitelia však často obchádzajú túto povinnosť tak, že vám povedia, aby ste si dali šteniatko začipovať sami, alebo vám ponúknu možnosť začipovania, ale už na vaše meno „aby neboli problémy s papierovaním”. Tento postup je nezákonný! Predávajúci je povinný začipovať a registrovať šteniatko najskôr na svoje meno. A až po predaji by mal veterinárny lekár zmeniť úrade v centrálnom registri zvierat na vaše meno, spravidla na základe kúpnej zmluvy alebo iného dokladu o kúpe zvieraťa.

Podozrivé je aj samotné správanie množiteľov, ktorí naliehajú na rýchly predaj. Argumentujú, že je veľa záujemcov a šteniatka treba okamžite rezervovať. Manipulujú emóciami a ukazujú roztomilé fotografie alebo hovoria smutné príbehy, aby kupujúceho citovo ovplyvnili. Minimalizujú problémy, ak sa spýtate na zdravie šteniatka alebo rodičov, odpovedajú vyhýbavo alebo bagatelizujú riziká.

„V otázke kontroly množiarní dlhodobo zlyháva štát. Téma je roky ignorovaná. Na Slovensku chýbajú prísnejšie zákony a tresty, ktoré by stopli nezodpovedných chovateľov,” hovorí Lenka Grešová, právnička iniciatívy Zvierací ombudsman a konštatuje, „Regionálne úrady nemajú dostatok inšpektorov na kontrolu podmienok chovu. Kontroly sa vykonávajú len sporadicky alebo na základe podnetov. Podnety ľudí sa vyšetrujú len povrchne alebo sa uzatvárajú bez dôsledkov.”

Jedným z kľúčových problémov v boji proti neetickému chovu je nedostatočná informovanosť verejnosti a slabá prevencia. Štát vyvíja nulové aktivity na zvýšenie povedomia občanov o rizikách nákupu od množiteľov, ako aj o tom, ako rozoznať zodpovedného chovateľa. Väčšina kampaní proti množiteľom zostáva na pleciach neziskových organizácií. Nedostatok osvety priamo podporuje dopyt po lacných šteniatkach, čo množiteľom umožňuje ďalej rozvíjať svoje praktiky. Navyše, štát nevyužíva systémové nástroje na podporu adopcií zvierat z útulkov, ktoré by mohli byť efektívnou alternatívou k nákupu od pochybných predajcov. Týmto spôsobom dochádza nielen k udržovaniu problému, ale aj k oslabovaniu boja za lepšie podmienky pre zvieratá.

