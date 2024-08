Slovan Bratislava má na dosah milióny eur. Liga majstrov v novom formáte znamená viac peňazí aj zápasov

Viac mužstiev, viac zápasov, viac zábavy a v konečnom dôsledku aj viac peňazí. To všetko prinesie nová hlavná fáza futbalovej Ligy majstrov, ktorá nahradí tradičnú skupinovú fázu. Prvá zmena formátu LM od roku 2003 sľubuje viac zo všetkého.

V zostave 36 tímov sú ešte voľné miesta. Jedno z nich môže zaplniť aj Slovan Bratislava, na „belasých“ čaká v stredu domáca odveta play-off proti FC Midtjylland. Žreb LM 2024/2025 sa uskutoční už vo štvrtok 29. augusta.

Zmien je hneď niekoľko. Najmä každý účastník má istotu ôsmich zápasov namiesto doterajších šiestich. Zápasy LM sú prvýkrát naplánované aj na január, celkové odmeny sa zvýšia o 25% na minimálne 2,5 miliardy eur.

144 zápasov namiesto 96

Nová hlavná fáza LM bude mať celkovo 144 zápasov v porovnaní s 96 v skupinovej fáze z minulej sezóny. „Kľúčové pre nás bude zlepšiť súťažnú rovnováhu a športový záujem. Chceme zvýšiť počet zmysluplných zápasov, čiže takých, v ktorých pôjde o niečo pre obe strany počas celej súťaže,“ uviedla UEFA vo vyhlásení.

V poslednom – ôsmom kole základnej fázy LM bude v hre ešte všetkých 36 tímov, čiže 29. januára večer sa sfinalizuje konečné poradie a rozhodne sa o tom, ktorých osem tímov postúpi priamo do osemfinále. Bude to osem najlepších v jedinej tabuľke 36 tímov po všetkých zápasoch hlavnej fázy.

Ďalších šestnásť tímov v poradí utvorí dvojice do vyraďovacieho kola play-off a posledných 12 tímov sa so súťažou rozlúči. „Simulovali sme, že kvalifikovať sa do vyraďovacej fázy by malo byť možné s priemerom 7,6 bodu, čo znamená dve víťazstvá a dve remízy,“ povedal Stéphane Anselmo, vedúci stratégie súťaží UEFA.

Vplyvní funkcionári sa začali nudiť



Prečo bolo potrebné meniť takú úspešnú súťaž? Liga majstrov v Európe za posledných 32 rokov predvádzala hru najvyššej kvality vo svetovom futbale. To umožnilo UEFA riadiť miliardy eur odmien klubom, ktoré platia najvyššie prestupové poplatky a platy svojim hráčom. Tých peňazí teraz bude ešte viac.

„Vplyvní funkcionári v Európskej klubovej asociácii (ECA) sa začali nudiť v skupinovej fáze a hovorili, že je neustále sa opakujúca a nemá zápletku. Chceli viac zápasov proti silnejším súperom, ktorých by si vysielatelia, diváci a noví fanúšikovia po celom svete viac vážili. Neúspešné spustenie projektu Superligy v apríli 2021 vyvolalo intenzívne otrasy väčšinou tých istých klubových funkcionárov, ktorí rokovali o reforme Ligy majstrov s UEFA. Konečné schválenie formátu prišlo v máji 2022, ale bez zástupcov Realu Madrid, FC Barcelona a Juventusu Turín, ktorí boli vyhostení z rozhovorov,“ napísala agentúra AP.

Každý má garantovaných 18,6 milióna eur

Víťaz LM 2022/2023, teda predposlednej edície v starom formáte Manchester City, získal na odmenách od UEFA 135 miliónov eur.

Víťaz z nadchádzajúcej sezóny 2024/2025 môže dosiahnuť až 150 miliónov eur. Celkové príjmy zo súťaže sa zvýšia predajom vstupeniek a marketingom zo zápasov, ktorých počet vrátane vyraďovacej fázy sa zvýši zo 125 na 189.

Ušatá trofej pre víťaza Ligy majstrov. Foto: ilustračné, SITA/AP.

Komerčnú časť novej LM bude riadiť spoločný podnik UEFA-ECA a medzi nových sponzorov LM patrí aj platforma na obchodovanie s kryptomenami. Každý z 36 tímov má garantovaných 18,6 milióna eur, ďalších 2,1 milióna eur dostanú za každý víťazný zápas a 700 000 eur za remízu.

Celkový víťaz základnej fázy LM získa 9,9 milióna eur, posledná priečka bude odmenená sumou 275 000 eur. Za postup do každého ďalšieho vyraďovacieho kola jeho účastník získa minimálne 11 miliónov eur.