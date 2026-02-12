Slováci sú proti Talianom favoritmi, no netreba ich podceniť. Nagy pre SITA: Musíme hrať svoju hru a tlačiť sa do brány - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Hokejový turnaj mužov na zimných olympijských hrách sa začal bravúrnou výhrou Slovenska nad Fínskom. Favorit bol jasný, no predpoklady na papieri sa zrútili ako domček z karát.
Teraz čaká hokejistov spod Tatier druhé stretnutie, v ktorom vyzvú Talianov. Pred začiatkom ZOH boli hodnoty na triumf domácich od 16,80 až do rovných 21. U Slovákov to mala byť jasná výhra so základným kurzom od 1,07 do 1,09. Vyrovnaný stav po 60 minútach mal hodnotu 9,20 až 10,50.
Slovenskí fanúšikovia reagujú po historickej výhre nad Fínskom: Vidieť pohodu v kolektíve či pocity ako z Göteborgu 2002 - VIDEO, FOTO
Aktuálna ponuka stávkových kancelárií Fortuna, Niké a Tipsport sa príliš na tento zápas nezmenila. Stále je favorit jasný a hokejisti spod Tatier by si mali pripísať druhé víťazstvo na turnaji.
Aktuálne je na Slovákov o čosi vyšší kurz a to od 1,13 do 1,15 za výhru po 60 minútach. Ak by sa stretnutie skončilo remízou, tak tam sú hodnoty 8,73 až rovných 12. Ak by zvíťazilo Taliansko, šlo by o prekvapenie s číslom od 14 do rovných 15. Tu sa teda kurzy znížili od počiatočných pred začiatkom ZOH.
Hokej: Slovensko na olympiáde šokovalo Fínsko, dva góly strelil Slafkovský a brankár Hlavaj čaroval - FOTO
Skvelí brankári
Podľa bývalého skvelého útočníka Ladislava Nagyho „treba jednoznačne vyhrať, nepodceniť ich, hrať svoju hru a tlačiť sa do brány“. Takýto recept na triumf vidí dvojnásobný medailista z majstrovstiev sveta z rokov 2002 (zlato) a 2003 (bronz).
Taliani však vytrápili tím plný hráčov z NHL – Švédsko. Domáci viedli, dokázali aj vyrovnať na 2:2, no napokon inkasovali ešte trikrát a prehrali 2:5.
Rovnako ako Slovákom Samuel Hlavaj, tak aj hokejistom z Apeninského polostrova skvelo zachytal brankár Damian Clara, ktorý však v 47. minúte musel nútene striedať pre zranenie. Je otázne, či sa postaví medzi tri žrde v najbližšom zápase.