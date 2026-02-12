Slováci sú proti Talianom favoritmi, no netreba ich podceniť. Nagy pre SITA: Musíme hrať svoju hru a tlačiť sa do brány - FOTO

Rovnako ako Slovákom, tak aj hokejistom z Apeninského polostrova skvelo zachytal brankár Damian Clara, ktorý však v 47. minúte musel nútene striedať pre zranenie. Je otázne, či sa postaví medzi tri žrde v najbližšom zápase.
Slovenský reprezentant Juraj Slafkovský (vľavo) oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu predkola mužského hokejového turnaja medzi Slovenskom a Fínskom na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Taliansko, 11. februára 2026. Foto: AP Photo/Petr David Josek
Hokejový turnaj mužov na zimných olympijských hrách sa začal bravúrnou výhrou Slovenska nad Fínskom. Favorit bol jasný, no predpoklady na papieri sa zrútili ako domček z karát.

Teraz čaká hokejistov spod Tatier druhé stretnutie, v ktorom vyzvú Talianov. Pred začiatkom ZOH boli hodnoty na triumf domácich od 16,80 až do rovných 21. U Slovákov to mala byť jasná výhra so základným kurzom od 1,07 do 1,09. Vyrovnaný stav po 60 minútach mal hodnotu 9,20 až 10,50.

Aktuálna ponuka stávkových kancelárií Fortuna, Niké a Tipsport sa príliš na tento zápas nezmenila. Stále je favorit jasný a hokejisti spod Tatier by si mali pripísať druhé víťazstvo na turnaji.

Aktuálne je na Slovákov o čosi vyšší kurz a to od 1,13 do 1,15 za výhru po 60 minútach. Ak by sa stretnutie skončilo remízou, tak tam sú hodnoty 8,73 až rovných 12. Ak by zvíťazilo Taliansko, šlo by o prekvapenie s číslom od 14 do rovných 15. Tu sa teda kurzy znížili od počiatočných pred začiatkom ZOH.

Skvelí brankári

Podľa bývalého skvelého útočníka Ladislava Nagyho „treba jednoznačne vyhrať, nepodceniť ich, hrať svoju hru a tlačiť sa do brány“. Takýto recept na triumf vidí dvojnásobný medailista z majstrovstiev sveta z rokov 2002 (zlato) a 2003 (bronz).

Taliani však vytrápili tím plný hráčov z NHL – Švédsko. Domáci viedli, dokázali aj vyrovnať na 2:2, no napokon inkasovali ešte trikrát a prehrali 2:5.

Rovnako ako Slovákom Samuel Hlavaj, tak aj hokejistom z Apeninského polostrova skvelo zachytal brankár Damian Clara, ktorý však v 47. minúte musel nútene striedať pre zranenie. Je otázne, či sa postaví medzi tri žrde v najbližšom zápase.

