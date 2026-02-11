Slafkovský chcel byť na úvod ZOH 2026 trochu ako Messi. Podľa Černáka mu pomáha to, že je s ním na izbe - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Niečo, čo sa nestalo dlhých takmer 22 rokov. Slovenská hokejová reprezentácia na vrcholnom podujatí zdolala súperov z Fínska, vyšlo jej to v úvode mužského turnaja na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Obhajcovia bronzu si poradili s úradujúcimi šampiónmi z Pekingu 2022 a vstúpili dobre do bojov v B-skupine, no už v piatok 13. februára budú musieť zisk troch bodov potvrdiť poludňajším súbojom proti domácim Talianom.
Slafkovský: Vyzerá to tak, že pod piatimi kruhmi mi to zatiaľ chutí
Pod stredajším triumfom 4:1 mal dvojgólový rukopis Juraj Slafkovský, po jednom presnom zásahu pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.
Hokej: Slovensko na olympiáde šokovalo Fínsko, dva góly strelil Slafkovský a brankár Hlavaj čaroval - FOTO
„V Pekingu 2022 nás Fíni dvakrát zdolali a teraz sme im to aspoň takto vrátili. Je to veľký triumf, ale v piatok to už nebude nikoho zaujímať a potrebujeme ísť do neho ako do nového. Vyzerá to tak, že pod piatimi kruhmi mi to zatiaľ chutí. Mám zatiaľ dostatok šťastia a verím, že to takto bude pokračovať aj ďalej. V závere som chcel puk niekomu prikopnúť ako Messi, ale nešlo mi to, nevedel som ho trafiť,“ povedal v mixzóne Slafkovský do mikrofónu STVR.
Fínske prekliatie sa skončilo po 22 rokoch. Nagy pre SITA po výhre Slovenska: Ostatné mužstvá si už na nás dajú pozor - FOTO
Hlavaj: Tento triumf nám môže veľmi pomôcť
Ani góly košického rodák z Montrealu Canadiens by neboli nič platné nebyť skvelých zákrokov brankára Samuela Hlavaja. „Zápas som si od úvodu užíval, bol výborný. Od úvodu na mňa šlo veľa striel a to mi vyhovuje. Tento triumf nám môže veľmi pomôcť, no musíme kráčať postupne, teraz nás čakajú Taliani,“ zhodnotil brankár, ktorý predviedol 39 úspešných zákrokov.
Podľa kapitána Tomáša Tatara stredajší súboj ukázal, aký je hokej vyrovnaný. „Obrovský rešpekt pred Fínmi, sú to skvelí hokejisti a často nás zatlačili. My sme však hrali so srdcom a kompaktne. Keď dodržiavame nastavené veci, tak vieme zdolať každého. Skvelý výkon a elektrizujúca atmosféra našich fanúšikov nás hnala vpred. Naplno sme si to užívali. Obetavosť celého tímu bola skvelá, Fínov sme nezdolali na vrcholnom podujatí veľmi dlho. Verím, že v takých výkonoch budeme pokračovať,“ povedal skúsený útočník.
Nemec: Nemôžme „uletieť“
Obranca Erik Černák mal po zápase úžasné pocity. „Vedeli sme, ako máme hrať. Ustáli sme úvod a od druhej tretiny sme sa zlepšili. Dali sme góly a ubránili sme to. Máme prvé víťazstvo, no týmto sa to nekončí, je to len začiatok. Ideme ďalej,“ poznamenal pre STVR.
A čo povedal na adresu Slafkovského, ktorý sa rovnako ako on narodil v Košiciach? „Má výbornú sezónu v Montreale a priniesol si to do reprezentácie. Isto mu pomohlo aj to, že je so mnou na izbe,“ uviedol s úsmevom a doplnil: „Som rád za jeho výkon, tímu pomohol gólmi. Každý hráč však odviedol skvelú robotu. Vedeli sme, že súper má pár hviezd, ale aj u nás vie každý hrať hokej a sme jeden tím. Máme silu na to, aby sme potrápili a zdolali aj ďalších súperov.“
Obrancu Šimona Nemca potešilo, že Slováci zdolali Fínov ich trpezlivou hrou. „Trochu ich to zaskočilo. Rád hrám takéto veľké minúty a najmä vtedy, keď sa vyhráva. Juro Slafkovský ukázal, aký je veľký hráč. Výborný výkon, mohol to byť aj hetrik, ale puk tam nemohol kopnúť. Verili sme si ako tým a isto to pomohlo aj Samovi Hlavajovi v bránke. Takýto triumf nám isto dodá impulz, ale nemôžme „uletieť“. Dáme si vo štvrtok tréning a v piatok máme ďalší zápas,“ uzavrel.