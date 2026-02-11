Slafkovský chcel byť na úvod ZOH 2026 trochu ako Messi. Podľa Černáka mu pomáha to, že je s ním na izbe - FOTO

Pod stredajším triumfom Slovákov 4:1 nad Fínmi mal dvojgólový rukopis Juraj Slafkovský, po jednom presnom zásahu pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Juraj Slafkovský sa teší z prvého gólu v zápase proti Fínsku v základnej B-skupine na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 11. február 2026. Foto: SITA/AP.
Niečo, čo sa nestalo dlhých takmer 22 rokov. Slovenská hokejová reprezentácia na vrcholnom podujatí zdolala súperov z Fínska, vyšlo jej to v úvode mužského turnaja na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo.

Obhajcovia bronzu si poradili s úradujúcimi šampiónmi z Pekingu 2022 a vstúpili dobre do bojov v B-skupine, no už v piatok 13. februára budú musieť zisk troch bodov potvrdiť poludňajším súbojom proti domácim Talianom.

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
41 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Slafkovský: Vyzerá to tak, že pod piatimi kruhmi mi to zatiaľ chutí

Pod stredajším triumfom 4:1 mal dvojgólový rukopis Juraj Slafkovský, po jednom presnom zásahu pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.

„V Pekingu 2022 nás Fíni dvakrát zdolali a teraz sme im to aspoň takto vrátili. Je to veľký triumf, ale v piatok to už nebude nikoho zaujímať a potrebujeme ísť do neho ako do nového. Vyzerá to tak, že pod piatimi kruhmi mi to zatiaľ chutí. Mám zatiaľ dostatok šťastia a verím, že to takto bude pokračovať aj ďalej. V závere som chcel puk niekomu prikopnúť ako Messi, ale nešlo mi to, nevedel som ho trafiť,“ povedal v mixzóne Slafkovský do mikrofónu STVR.

Hlavaj: Tento triumf nám môže veľmi pomôcť

Ani góly košického rodák z Montrealu Canadiens by neboli nič platné nebyť skvelých zákrokov brankára Samuela Hlavaja. „Zápas som si od úvodu užíval, bol výborný. Od úvodu na mňa šlo veľa striel a to mi vyhovuje. Tento triumf nám môže veľmi pomôcť, no musíme kráčať postupne, teraz nás čakajú Taliani,“ zhodnotil brankár, ktorý predviedol 39 úspešných zákrokov.

Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Fínsky útočník Eetu Luostarinen (27) so Šimonom Nemcom v slovenskej bránke počas zápasu základnej B-skupiny na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 11. február 2026. Foto: Bruce Bennett/Pool Photo via AP.

Podľa kapitána Tomáša Tatara stredajší súboj ukázal, aký je hokej vyrovnaný. „Obrovský rešpekt pred Fínmi, sú to skvelí hokejisti a často nás zatlačili. My sme však hrali so srdcom a kompaktne. Keď dodržiavame nastavené veci, tak vieme zdolať každého. Skvelý výkon a elektrizujúca atmosféra našich fanúšikov nás hnala vpred. Naplno sme si to užívali. Obetavosť celého tímu bola skvelá, Fínov sme nezdolali na vrcholnom podujatí veľmi dlho. Verím, že v takých výkonoch budeme pokračovať,“ povedal skúsený útočník.

Nemec: Nemôžme „uletieť“

Obranca Erik Černák mal po zápase úžasné pocity. „Vedeli sme, ako máme hrať. Ustáli sme úvod a od druhej tretiny sme sa zlepšili. Dali sme góly a ubránili sme to. Máme prvé víťazstvo, no týmto sa to nekončí, je to len začiatok. Ideme ďalej,“ poznamenal pre STVR.

Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Fínsky útočník Sebastian Aho v súboji so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym pred brankárom Samuelom Hlavajom počas zápasu základnej B-skupiny na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 11. február 2026. Foto: SITA/AP.

A čo povedal na adresu Slafkovského, ktorý sa rovnako ako on narodil v Košiciach? „Má výbornú sezónu v Montreale a priniesol si to do reprezentácie. Isto mu pomohlo aj to, že je so mnou na izbe,“ uviedol s úsmevom a doplnil: „Som rád za jeho výkon, tímu pomohol gólmi. Každý hráč však odviedol skvelú robotu. Vedeli sme, že súper má pár hviezd, ale aj u nás vie každý hrať hokej a sme jeden tím. Máme silu na to, aby sme potrápili a zdolali aj ďalších súperov.“

Obrancu Šimona Nemca potešilo, že Slováci zdolali Fínov ich trpezlivou hrou. „Trochu ich to zaskočilo. Rád hrám takéto veľké minúty a najmä vtedy, keď sa vyhráva. Juro Slafkovský ukázal, aký je veľký hráč. Výborný výkon, mohol to byť aj hetrik, ale puk tam nemohol kopnúť. Verili sme si ako tým a isto to pomohlo aj Samovi Hlavajovi v bránke. Takýto triumf nám isto dodá impulz, ale nemôžme „uletieť“. Dáme si vo štvrtok tréning a v piatok máme ďalší zápas,“ uzavrel.

Fotogaléria k článku:

Milan Cortina Olympics Luge
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Milan Cortina Olympics Biathlon
28 fotografií v galérii
Kelly Pannek,Andrea Brandli
