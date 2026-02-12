Slovenskí fanúšikovia reagujú po historickej výhre nad Fínskom: Vidieť pohodu v kolektíve či pocity ako z Göteborgu 2002 - VIDEO, FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Na Slovensku stále trvajú oslavy po víťazstve hokejistov spod Tatier nad večným nepriateľom z Fínska. S týmto súperom sa naposledy radovali z triumfu na veľkom turnaji (MS alebo ZOH) naposledy v roku 2004.
To už však neplatí a negatívna história sa po 15 prehrách v rade bez prerušenia prepísala. Ako dlho to bude trvať netuší nikto, avšak eufória bude trvať ešte určitý čas.
Zatiaľ čo sa fanúšikovia tešia z výhry, hokejisti iste svoj úspech oslávili, avšak sa už musia koncentrovať na piatkový (13.2.) zápas s domácim Talianskom, ktoré potrápilo švédsky tím plný hráčov z NHL.
Vymazali obhajcov zlata
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnej sieti uverejnil video z radostného pokriku v šatni, ktorý každému privedie zimomriavky. Niet sa čomu čudovať, Fíni ich trápili vyše dvoch desaťročí.
Aj napriek tomu, že majú v kádri 24 hráčov NHL z 25 hokejistov vo výbere, nestačilo im to. Skvelé výkony predviedli Juraj Slafkovský či Samuel Hlavaj, avšak išlo najmä o kolektívny výkon.
Ak by v nastolenom trende Slováci pokračovali, môže sa napísať podobná rozprávková cesta ako tá v Pekingu, keď sa hokejisti spod Tatier radovali zo senzačného bronzu. Obhajcovia 3. miesta tak hneď na úvod mužského turnaja zdolali aktuálnych držiteľov zlatých medailí spred štyroch rokov.
Dôležitá je pokora
Bývalý skvelý hokejový útočník a reprezentant Ladislav Nagy si nemyslí, že to bolo nečakaná výhra. „S každý sa dá hrať. Naši zaslúžene vyhrali. Fíni sa len hrali s pukom okolo brány a netlačili sa tam. Slováci si to vydreli, vymakali, a preto aj vyhrali,“ povedal exkluzívne pre agentúru SITA.
Do ďalšej časti turnaja treba ísť s pokorou. „Na ZOH 2018 sme v úvodnom zápase zdolali Rusov a potom sme nasledujúce dva prehrali. Vždy treba hrať na 120 percent a ešte lepšie ako naposledy. Slováci majú sebavedomie a to je len veľmi dobre,“ dodal Nagy pre SITA.
Stále je to len prvý súboj na ZOH a ešte minimálne tri sú pred nimi. Zvyšok zatiaľ prognózovať ťažko, avšak to slovenským priaznivcom nevadí a hokejistov vychválili do nebies.
„Hrali ste super, ste skvelý tím, držím vám palce,“ uviedol priaznivec národného tímu.
„Ďakujeme za hokejový zážitok,“ napísal ďalší.
„Neviem ani čo povedať… Pár ľudí z kolektívu sme tipovali výhru 4:1, 4:3. Zvyšok, že nás Fínsko rozbije atď. No zážitok. Keď som videl tú bojovnosť, nasadenosť, efektivitu a radosť z hry u všetkých chalanov…. Vraví sa, že škodoradosť je najkrajšia radosť. Dnes som doprial tu radosť z víťazstva aj všetkým neprajníkom, čo tipovali opačne. Slovensko navždy.“
„Ďakujem. Toľko rokov trvalo ich poraziť a prišlo to. Dnes sa píše história,“ priblížil fanúšik s komentárom zo stredy 11. februára.
„Hneď v úvode a toľko radosti ste nám spravili! Gratulujem vám a nech sa vám takto darí až do konca. Verím, že bude medaila. Slovensko vás potrebuje.“
„Parádny hokej. Nechali ste všetko na ľade. Super.“
„Poznáte, ako Dávid zdolal Goliáša? Úžasný výkon, naposledy som mal takýto pocit v roku 2002 v Göteborgu. Ďakujem, chlapci.“
„Ďakujeme! Po dlhej dobe niečo pozitívne pre Slovensko.“
„Veľká gratulácia z Česka! Pokračujte takto ďalej a ono to cinkne!,“ kolegiálne napísal český hokejový fanúšik.
„Výborne. Tímový výkon. Zrazu má rozdielový Juro Slafkovský opäť kopu fanúšikov, ako keď mal 17 rokov. Zaujímavé, ako vedia internetoví nakladači prezliecť kabát. Ale vlastne ako vždy. Odmakané celé mužstvo. Na čele s fantastickým Hlavajom.“
„Keď je pohoda v kolektíve, tak je to vidno aj na výkone. Chalani, veľa síl do ďalšieho zápolenia. Za Slovenskoooo!“
„Super výkon, ale treba sa sústrediť aj na ostatné zápasy,“ triezvo na záver dodal ďalší z fanúšikov.
Po piatkovom meraní síl s Talianskom si Slovensko opäť zahrá v sobotu 14. februára proti ďalšiemu favoritovi zo Švédska. Napíše sa podobný príbeh ako proti velikánovi z Fínska?
Po základnej skupine čaká tímy vyraďovacia časť. Prvé tímy zo skupín si automaticky zahrajú až vo štvrťfinále, kde ich doplní najlepšie mužstvo z druhých miest. Zvyšné štáty pôjdu do osemfinále.