Fínske prekliatie sa skončilo po 22 rokoch. Nagy pre SITA po výhre Slovenska: Ostatné mužstvá si už na nás dajú pozor - FOTO

Písal sa rok 2004. Na majstrovstvách sveta zvíťazili Slováci nad Fínmi 5:2 v základnej skupine a napokon dokráčali až do duelu o tretie miesto, kde prehrali so Spojenými štátmi americkými tesne 0:1 po samostatných nájazdoch.
Vtedy by nikto nepovedal, že sa na ďalší triumf bude čakať tak dlho. Od toho času sa začalo „fínske prekliatie“, keď hokejisti spod Tatier nedokázali na vrcholovom fóre – majstrovstvá sveta či zimné olympijské hry – vyhrať nad Soumi a nasledovalo 15 prehier.
To platilo dlhých 22 rokov, až do ZOH 2026. V úvodnom súboji turnaja prekvapili favoritov s 24 hráčmi z NHL, iba jeden jediný hrá v Európe. Slováci vyhrali 4:1.
Zaslúžená tímová výhra
Dvakrát sa presadil Juraj Slafkovský, ktorý vyzrel v dôležitého hráča nielen pre Montreal Canadiens, ale aj pre národný tím. Najmä pri prvom góle ukázal šikovné ruky, prehľad, trpezlivosť a vymiešal brankára Fínov Juuseho Sarosa.
Okrem neho strelil gól aj najmladší člen olympijského tímu Dalibor Dvorský. Z presného zásahu sa tešil aj Adam Ružička, ktorý hráva v ruskej KHL. Samuel Hlavaj predviedol neuveriteľných 39 úspešných zákrokov.
Obhajcovia zlatých medailí z Pekingu 2022 nečakane narazili na skvelú defenzívu Slovákov na čele s gólmanskym hrdinom Hlavajom, ktorý predviedol viacero famóznych a pamätných zákrokov.
Skvelý Slafkovský
Bývalý skvelý hokejový útočník a reprezentant Ladislav Nagy si nemyslí že to bolo nečakaná výhra. „S každým sa dá hrať. Naši zaslúžene vyhrali. Fíni sa len hrali s pukom okolo brány a netlačili sa tam. Slováci si to vydreli, vymakali, a preto aj vyhrali,“ začal analýzu exkluzívne pre agentúru SITA.
Suomi hrajú podľa neho disciplinovane, neurobia chybu v obrannom pásme, a to sú dôvody, prečo sa proti nim ťažko hrá. „Dnes sme hrali veľmi dobre, hoci mali Fíni veľa pukov, zatlačili nás, ale najmä mali vonkajší priestor a nie ten okolo brány. Hlavaj pochytal aj gólovky, naši to celkovo zvládli perfektne,“ uviedol 46-ročný rodák z Košíc.
Nagy pochválil celú prvú formáciu. Slafkovský strelil dva góly. „Hrá sebavedomo, je v pohode, aj v klube. Klobúk dole, ako si položil Sarosa a aký presný zásah mu zasadil. Ten druhý – nádherná strela spoza hráča do vinkľa. Všetci však hrali dobre, netreba sa zbytočne vylučovať, dnes boli len dvaja a to si treba udržať a hrať 5 na 5. Vtedy sa to naozaj dá s každým,“ uviedol ďalej.
Už si dajú na Slovákov pozor
Držiteľ dvoch medailí z majstrovstiev sveta z rokov 2002 (zlato) a 2003 (bronz) priznal, že brankár je 80 percent úspešnosti tímu. To platilo aj v prípade Hlavaja. „Keď gólman nepochytá, nepodrží, tak ťažko vyhrať. Chytil extra gólovky, a preto sme aj vyhrali.“
Nagy vyzdvihol kolektívny výkon. „Ďalšie stretnutie môže dať niekto iný dva góly. Chlapci vidia, že sa dá hrať a zdolať každého. Treba každý duel makať, bojovať. Ostatné mužstvá si už na nás dajú pozor.“
Do ďalšej časti turnaja treba ísť s pokorou. „Na ZOH 2018 sme v úvodnom zápase zdolali Rusov a potom sme nasledujúce dva prehrali. Vždy treba hrať na 120 percent a ešte lepšie ako naposledy. Slováci majú sebavedomie a to je len veľmi dobre,“ dodal Nagy pre SITA.