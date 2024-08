Skúsená letuška radí, ako prežiť let v zdraví a v pohode a kedy radšej stornovať dovolenku

Martina Schwarz pracuje v oblakoch už tri dekády – počas svojej praxe riešila na palube lietadla mnohé zdravotné komplikácie pasažierov a poskytovala prvú pomoc, keď išlo do tuhého. V letuškovskej uniforme strávila približne 14 000 letových hodín a po každej službe sa domov vracia s nejakým zaujímavým príbehom. Zisťovali sme, ako sa na let pripraviť tak, aby bola už samotná cesta začiatkom skvelej dovolenky.

Celý náš rozhovor sa tak trochu týka zdravia – nedá mi preto neopýtať sa, ako sa starajú o svoje zdravie letušky a piloti? Ako si dokážu zabezpečiť dostatok pohybu či spánku?

Ja sa riadim pravidlom „SENSS”. S ako sleep – spánok, E ako exercise – cvičenie, N ako nutrition – výživa a SS ako social support – sociálna opora. Pre mňa je jednoznačne najdôležitejší kvalitný a dostatočný spánok, čo je – ak mám byť úprimná – v letectve problém. Ak vezmem do úvahy nepravidelné nočné služby, časové posuny pri zaoceánskych letoch či prerušované odpočinky a k tomu starostlivosť o vlastné malé deti, musím veľmi precízne plánovať svoj spánkový režim. Nie vždy sa dá spať 7-8 hodín pred letovou službou, ale vtedy je pre mňa dôležité „predspať si”. Občas si pomôžem melatonínom, tabletky na spanie neužívam nikdy.

Ďalším dôležitým faktorom je pohyb. Každý z nás, čo trávime svoj život v oblakoch, si vytvára svoj vlastný systém, ktorý mu vyhovuje. Pohybu na palube mám až-až a preto si v destináciách počas pobytu v zahraničí užívam dlhé, ale pomalé prechádzky v niektorej z mojich obľúbených destinácií. Dôležité je vypnúť mozog, nadýchať sa morského vzduchu alebo len tak si sadnúť na lavičku a dívať sa, počúvať, nasávať vône a vnímať ľudí z rôznych kultúr, prírodu, architektúru. Toto je pre mňa v posledných rokoch totálny relax, ktorému sa mimo mojej rodiny nič nevyrovná.

Čo strava? Na palube človek z „krabičiek“ asi veľa zdravia nevstrebe…

Na palube väčšinou bohužiaľ jedávame v zhone, medzi tým ako odbiehame z kuchyniek do kabíny medzi cestujúcich. Často jeme nezdravú stravu a v stoji. Opäť platí, že treba dobehnúť zameškané domácou kuchyňou. Ja osobne si strážim na palube pitný režim tým, že mám po ruke 1,5-2 litre neperlivej vody s citrónom, jablko či banán.

Ak chcem byť vždy pripravená na kvalitný servis pre cestujúcich, musím sa sama dobre cítiť. Nehovoriac o tom, ak by bolo treba riešiť nejakú núdzovú situáciu.

S čím sa najčastejšie stretávate v letnom období ohľadom zdravotných problémov na palube? Je ľuďom zle z dehydratácie, alkoholu, či stresu? Majú problémy častejšie starší ľudia alebo naopak deti?

Letné obdobie na palube je pre nás tým najťažším. K letom pravidelným pribúda množstvo letov s dovolenkármi, lety sú v noci alebo skoro ráno, v horúčavách. Tým, že je preplnený vzdušný priestor, často dochádza k meškaniam letov, čo nepridáva na pohode cestujúcim a ani posádkam lietadiel či pozemnému personálu.

Cestujúcim odporúčam dobre sa na let pripraviť. Ako som spomínala, kvalitný a dostatočný spánok pred letom je základ. Treba si zajesť ľahké jedlo, nemastné, nie pikantné a také, ktoré „nenadúva“. Doplniť dostatočne tekutiny ( najlepšia je čistá voda) ešte pred bezpečnostnou kontrolu. Ak letím ako cestujúca, za kontrolou kupujem vlastnú fľašu vody a pravidelne sa po troške hydratujem počas letu. Letušky totiž ponúknu nápoje, ale bohužiaľ na palube vezieme vzhľadom na obmedzené možnosti uskladnenia a tiež váhu lietadla iba obmedzené zásoby tekutín. Nedokážeme tak každému cestujúcemu ponúknuť liter vody a preto sa treba zásobiť vlastnou cestou.

Dehydrované telo kolabuje. Môžete pociťovať mdloby – vtedy platí zlaté pravidlo „hlava dole, nohy hore”. Ak už je najhoršie a máte pocit že idete omdlieť, treba si vodorovne ľahnúť a nohy vyložiť vyššie, ako je hlava a telo.

S akými ďalšími zdravotnými problémami sa spája lietanie?

Veľkým problémom bývajú trombózy hlbokých žíl. Najmä pri dlhšie trvajúcich letoch sedí človek v strnulej polohe, málo sa hýbe, neprijíma dostatok tekutín. Síce zriedkavo, ale môže vzniknúť krvná zrazenina, ktorá upchá žilu. Ak sa zrazenina následným pohybom uvoľní, môže sa odplaviť až do pľúc a spôsobiť pľúcnu embóliu, ktorá môže byť smrteľná. Ak má človek hustejšiu krv, odporúčam vybrať si sedadlo pri uličke, občas sa postaviť, precvičiť si predkolenia, ponaťahovať špičky, pokrúžiť chodidlami, rozprúdiť tak krv. Prejdite sa na toaletu – ak veľa pijete v rámci prevencie proti trombóze – budete sa prechádzať na toaletu častejšie ;) Cestujúci, ktorí poznajú svoj zdravotný stav a konzultujú ho s lekárom, aplikujú injekčne pred dlhším letom heparín. Bežne možno zakúpiť špeciálne sťahujúce podkolienky alebo pančuchy ako prevenciu. Avšak pre bežných cestujúcich opakujem, treba piť a piť, čistú neperlivú vodu.

Čo by ste odporučili ľuďom, ktorým býva v lietadle nevoľno? Existujú nejaké zaručené triky?

Odporúčam posadiť sa v lietadle na sedadlá najbližšie ku krídlam alebo aspoň do prednej časti kabíny, kde je lietadlo stabilnejšie. Pomôže prúd chladného vzduchu z trysky, očný kontakt cez okienko s vonkajším prostredím, trošku vody alebo nesladený čaj, niekomu pomáha žuť žuvačku. Ak viete, že vám býva nevoľno, najmä v turbulentnom počasí, nejedzte pred letom ťažké jedlá či korenisté pochutiny a určite nepite alkoholické nápoje. V lekárni zakúpite lieky proti nevoľnosti alebo existujú aj špeciálne žuvačky či lízanky. Ak už to na vás príde, vo vrecku sedadla pred vami sa nachádza vrecko, do ktorého si môžete uľaviť. Pomôže to a nič sa v takom prípade nedeje, nie ste prví ani poslední ;)

Ešte mi nedá nespomenúť jeden častý problém, ktorý pravidelne sprevádza dovolenkárov vracajúcich sa najmä exotických destinácií – sú to hnačky. Tie vedia byť nepríjemné ako pre postihnutého, tak i pre spolucestujúcich.

Prosím, v mene ostatných cestujúcich aj posádok – ak trpíte črevnou virózou, použite počas letu rúško alebo respirátor, užite pred letom liek proti hnačke, prípadne zvracaniu. Poraďte sa o cestovaní a liekoch so svojím lekárom alebo lekárnikom. Po vzlete a pred pristátím je každý cestujúci povinný zostať pripútaný na svojom sedadle a to znamená, že vtedy nemožno použiť toaletu.

Po COVID-e už nosenie rúška nie je považované za niečo zvláštne…

Áno, presne tak. Ďalším kandidátom na nosenie rúška je cestujúci, ktorý si z dovolenky nesie prechladnutie alebo infekciu horných dýchacích ciest. Upchaté dutiny, nádcha, kašeľ, bolesti v uchu sú možno na letisku nie až taký problém, ale na palube, keď sa mení tlak pri stúpaní a hlavne klesaní to už problém je. Ak už sa musíte v tomto stave prepraviť, odporúčam liek proti bolesti, sprej do nosa, teplý čaj a opakujem, rúško.

Veľmi často cestujúci nachladnú počas letu z klimatizácie v lietadle. Ak je na palube 200 ľudí, každý by rád klimatizáciu po svojom. Tak majú ľudia rôzne požiadavky, niekomu je horúco, iný pri tej istej teplote „mrzne”. Odporúčam pribaliť si do príručnej batožiny mikinu alebo svetrík, sako či šatku. Ja po palube behám v služobnej košeli s krátkym rukávom a priznám sa, vždy mi je horúco. Ak však letím ako cestujúca, mám oblečené dlhé nohavice, tielko, tričko, tenký svetrík, okolo krku a uší omotanú šatku a obuté tenisky.

Čo tekutiny a alkohol?

Alkohol neodporúčam piť pred odletom a ani počas letu. Pretlak v kabíne pôsobí na telo inak ako v bežnom prostredí a alkohol pôsobí rýchlejšie a oveľa menšie množstvo alkoholu dokáže riadne pomotať hlavu, telo sa rýchlejšie dehydratuje. Úprimne, palubný personál potrebuje mať na palube cestujúcich, ktorí sú nielen v kľude, ale aj schopní pohotovo reagovať na prípadnú núdzovú situáciu. Niekedy sa stáva, že alkoholom posilnení cestujúci sú vylúčení z prepravy pozemným personálom alebo aj dodatočne vykázaní z paluby.

Pozor aj na turbulencie, pasažierom odporúčame sedieť pripútaní počas celého letu, aj v prípade, že sú vypnuté svetelné znamenia.

Stretávate sa aj s tým, že sa ľudia natoľko boja lietania, že im to ohrozí samotný let?

Niektorí ľudia trpia fóbiou z lietania a na palube prežívajú svoje úzkosti z predstavy, čo všetko by sa mohlo stať. Letecká doprava je štatisticky najbezpečnejšou dopravou, posádky lietadiel sú pravidelne školené a preskúšavané, ako v kokpite tak aj na palube. Pokiaľ neprejdeme skúškami, sme postavení mimo službu a musíme absolvovať skúšky znovu, pokým nie sme znovu dostatočne pripravení riešiť prípadné núdzové situácie. Ak niekto trpí úzkosťou z lietania, odporúčam napríklad stiahnuť si svoju obľúbenú relaxačnú hudbu, nasadiť slúchadlá, privrieť oči a pokúsiť sa nemyslieť na let. Oslovte palubný personál a vyjadrite svoje obavy, sme školení aj na takéto prípady. Panický strach sa môže prejavovať aj tŕpnutím v končekoch prstov, jazyka alebo tvárových svalov. Dýchajte zhlboka a pomaly, nasmerujte na seba prúd vzduchu zo vzduchovej trysky umiestnenej nad každým sedadlom, môžete dýchať do papierového vrecka, ktoré nájdete vo vrecku sedadla pred vami. Ja si často posadím “ vyplašenú” cestujúcu blízko k sebe, ponúknem pohár vody, čokoládku, upokojím ju krátkym rozhovorom. A hoci spomínam cestujúcu, častejšie sa lietania boja muži než ženy. Možno to súvisí s tým, že muži neradi strácajú kontrolu nad dianím okolo seba.

Čo cestovanie s deťmi alebo naopak s ľuďmi s obmedzenou pohyblivosťou?

Špeciálnu pozornosť venujeme bábätkám, ktoré ešte nemajú úplne vyvinutý sluchový systém a často trpia bolesťami v uškách. Vtedy zvyknú srdcervúco plakať, predovšetkým počas klesania. Keďže rady pre dospelých ako „prehĺtajte, pokúste sa zívnuť” samozrejme nechápu, odporúčam rodičom mať po ruke fľaštičku s mliekom alebo čajom, alebo bábätko dojčiť a vyvolať tak prehĺtanie s následným uvoľnením tlaku v uškách.

V prípade starších alebo ťažko sa pohybujúcich cestujúcich možno využiť špeciálne letiskové pozemné služby a vopred si objednať invalidný vozík, pomocou ktorého pozemný personál dopraví cestujúceho až k lietadlu. Ak cestujúci nemôžu samostatne vyjsť po schodíkoch do lietadla, je k dispozícii špeciálna rampa. Tieto služby však treba komunikovať s príslušným letiskom a dostatočne vopred.

Mali ste aj vy niekedy zdravotné problémy, kvôli ktorým ste nemohli lietať?

Ja som asi prešla všetkými bežnými chorobami, ktoré sa na mňa „nalepili“ počas letových služieb. Zápaly dutín, stredného ucha, močových ciest, črevné chrípky a angíny, natiahnutý stehenný sval, covid nevynechám a tiež ovčie kiahne. Pravda je, že v spolupráci s mojim úžasným všeobecným lekárom sa starám o imunitu svojho tela zdravým pohybom, vitamínmi a minerálnymi látkami, ktoré momentálne potrebuje moje telo. Všetko preberáme počas pravidelných preventívnych prehliadok. Ak som však chorá alebo cítim, že na mňa niečo „lezie”, zostávam sa doma liečiť a zbytočne neriskujem skomplikovanie svojho zdravotného stavu. Toto odporúčam všetkým, ktorí sa v nie úplne fit stave chystajú na let. Chápem, že rušiť dovolenku kvôli chrípke je veľmi nepríjemné, ale existuje predsa poistenie storna, keď v prípade choroby poisťovňa vyplatí kompenzácie nie len chorému, ale aj celej jeho rodine, ktorá tiež nemôže na dovolenku ísť.

Aby poisťovňa mohla uznať vašu žiadosť o storno a vyplatiť vám bez komplikácií odškodné, je potrebné dodržať niekoľko zásad:

Po zakúpení pobytu alebo leteniek máte dva dni na uzatvorenie poistenia, aby sa na vás vzťahovalo aj storno. Nie je možné si zakúpiť dovolenku, zlomiť si nohu a následne kúpiť poistenie storna.

Nie je možné si zakúpiť dovolenku, zlomiť si nohu a následne kúpiť poistenie storna. Storno treba nahlásiť do dvoch dní po tom, čo sa vám niečo s tane. Ak to urobíte neskôr, poisťovňa môže odškodnenie krátiť.

tane. Ak to urobíte neskôr, poisťovňa môže odškodnenie krátiť. Nezabúdajte na doklady, ktoré potvrdia váš nárok na storno. Ide napríklad o zmluvu k dovolenke, potvrdenia o zaplatení pobytu, leteniek a samotného poistenia, ale aj tlačivo „Oznámenie škodovej udalosti“.

Ide napríklad o zmluvu k dovolenke, potvrdenia o zaplatení pobytu, leteniek a samotného poistenia, ale aj tlačivo „Oznámenie škodovej udalosti“. Potrebovať budete aj lekárske správy – či už správu o vzniku choroby alebo úrazu, alebo potvrdenie o hospitalizácii.

– či už správu o vzniku choroby alebo úrazu, alebo potvrdenie o hospitalizácii. Ak vo vašej rodine došlo k úmrtiu, poisťovňa bude potrebovať úmrtný list.

Rozhovor vznikol v spolupráci s Union poisťovňou

