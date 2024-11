Rusko si chce podmaniť Afriku, Putin jej ponúkol „úplnú podporu“

Ruský vodca Vladimir Putin chce ovládať Afriku. Počas stretnutia s predstaviteľmi afrických štátov v čiernomorskom letovisku Soči ponúkol Afrike to, čo nazval „úplnou podporou“, a to aj v boji proti terorizmu a extrémizmu. Ako referuje spravodajský web BBC, Putinove slová na samite prečítal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Viaceré africké vlády prerušili vzťahy s tradičnými západnými spojencami a v Moskve hľadajú „oporu“ pri riešení častých útokov džihádistov.

Preferuje Rusko pred Západom

Počas samitu minister zahraničných vecí Burkiny Faso Karamoko Jean-Marie Traoré povedal, že Rusko je vhodnejším medzinárodným partnerom ako bývalá koloniálna veľmoc Francúzsko.

Je to názor, ktorý zdieľajú viaceré z bývalých francúzskych kolónií – a zopakoval ho aj minister zahraničných vecí Mali Abdoulaye Diop, ktorý postavil „úprimné“ partnerstvo Kremľa do protikladu k „neokoloniálnym“ vzťahom západných mocností. Povedal, že okrem vojenskej spolupráce, Mali skúma aj ďalšie spoločné projekty v sektore energetiky, telekomunikácií, technológií a baníctva.

Rwanda, ktorej minister zahraničných vecí Olivier Nduhungirehe bol tiež v Soči, je jednou z niekoľkých afrických krajín, ktoré už podpísali dohody s Moskvou o pomoci pri výstavbe jadrovej elektrárne.

Rusi vraj nebudú zasahovať do záležitostí afrických štátov

Ruská pomoc, často výmenou za prístup k surovinám, prichádza aj s prísľubom, že sa nebude miešať do vnútorných záležitostí krajiny. História však ukazuje, že to sa v podaní Ruska ani zďaleka nedeje. Ruské vojenské výpravy do Burkiny Faso, Mali a Nigeru však pomohli ochrániť tamojších vodcov junty, ale nedokázali dosiahnuť veľký pokrok v boji proti islamistickým militantom.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová na margo stretnutia v Soči poznamenala, že konferencia „zmarila špinavé nádeje“ na izoláciu Ruska.