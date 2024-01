Prezidentské voľby by opäť vyhral Pellegrini, v prvej trojke je však aj Fico

Prezidentské voľby by vyhral predseda strany Hlas-SD a predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Vyplýva to z prezidentského volebného modelu (december 2023), ktorý realizovala agentúra MEDIAN SK bez zadávateľa.

Zber dát realizovala od 13. novembra 2023 do 17. decembra 2023, na reprezentatívnej vzorke 1 086 respondentov, starších než 18 rokov. Dáta boli zbierané kombináciou online a osobného dopytovania. Pellegrini by podľa modelu získal 30,3 percenta voličských hlasov.

Fico na treťom mieste

Na druhom mieste by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý na Pellegriniho stráca sedem percent, keďže by ho volilo 23,3 percenta voličov. Tretie miesto by podľa volebného modelu obsadil predseda strany Smer-SD a predseda vlády Robert Fico, ktorého by za prezidenta volilo 15,2 percenta respondentov.

Nasledoval by Jozef Banáš, ktorého by volilo 5,5 percenta respondentov, bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor, ktorý by získal 4,9 percenta voličských hlasov a predseda hnutia Republika Milan Uhrík, ktorého by za prezidenta volilo 4,2 percenta voličstva. Model skúmal i prípadnú podporu pre predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Toho by volilo 3,7 percenta respondentov.

Rozloženie podpory

Robertovi Mistríkovi by svoj hlas odovzdalo 3,2 percenta a europoslankyni z Kresťanskodemokratického hnutia Miriam Lexmann 2,5 percenta opýtaných (o kandidatúre Lexmann sa na sklonku roka 2023 diskutovalo, no KDH sa napokon rozhodlo nepostaviť vlastného prezidentského kandidáta – pozn. SITA). Generálny prokurátor Maroš Žilinka by získal 2,1 percenta voličských hlasov a 5,1 percenta respondentov by volilo niekoho iného.

„Volebný model zobrazuje odhad najpravdepodobnejšieho rozloženia podpory kandidátov v hypotetických prezidentských voľbách, pokiaľ by sa konali v dobe opytovania. Volebný model zohľadňuje odlišnú mieru pravdepodobnosti účasti respondentov vo voľbách (podľa deklarovanej ochoty zúčastniť sa). Pri rozhodnutých voličoch model zahŕňa hlavného preferovaného kandidáta, pri váhajúcich zahŕňa všetkých zvažovaných kandidátov s intenzitou, ktorá zohľadňuje silu naklonenia k jednotlivým kandidátom,“ približuje agentúra.

Rozhodnosť voličov

Svojím rozhodnutím si je úplne istých 60 percent respondentov, ďalších 30 percent si je skôr istých. Tri percentá si svojím rozhodnutím neboli isté vôbec, sedem percent opýtaných si nebolo svojím rozhodnutím príliš istých. Najväčšiu istotu ohľadom svojho voličského rozhodnutia deklarovali respondenti starší než 70 rokov, respondenti s nižším dosiahnutým vzdelaním, a tiež obyvatelia Banskobystrického a Nitrianskeho kraja.

„P. Pellegrini spomedzi jednotlivých osobností disponuje najvyšším podielom voličov, ktorí sú si istí účasťou aj voľbou. Naopak, I. Korčok disponuje najvyšším podielom voličov, ktorí sú si istí účasťou, ale nie sú si istí voľbou,“ uviedla agentúra MEDIAN SK.

Volebné jadro

Pellegriniho nerozhodnutí voliči najväčšmi zvažujú ako ďalšiu voľbu Fica, a platí to i naopak. Korčokovi nerozhodnutí voliči zas zvažujú voľbu Ódora a Mistríka. Najväčšie volebné jadro, čiže percento voličstva, ktoré je rozhodnuté voliť ho i zúčastniť sa volieb, má Pellegrini. Ide o 18,4 percenta.

Nasleduje Korčok, ktorého by určite volilo 13,7 percenta respondentov. Obaja tiež disponujú pomerne vysokým volebným potenciálom. Ak by predsedu Hlasu volili všetci, ktorí jeho voľbu vážne zvažujú a plánujú sa zúčastniť volieb, mohol by získať 40,2 percenta voličských hlasov, v prípade Korčoka by išlo celkovo o 30,8 percenta.

Volebný potenciál

„Volebný potenciál P. Pellegriniho, podobne ako volebné jadro a celková podpora v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom narástli,“ konštatuje agentúra MEDIAN SK.

Relatívne vysoký volebný potenciál má podľa modelu i Robert Fico. Jeho volebné jadro predstavuje 11,1 percenta voličov, spolu s jeho volebným potenciálom by mohol dosiahnuť podporu na úrovni 20,6 percenta. V prípade Ľudovíta Ódora predstavuje volebné jadro 1,2 percenta, jeho volebný potenciál je na úrovni 13 percent.

Rozdelenie podľa strán

Pellegrini má najväčšiu podporu medzi elektorátom, ktorý v uplynulých parlamentných voľbách v septembri 2023 volil stanu Hlas-SD a Slovenskú národnú stranu (SNS). Vysokú podporu má tiež medzi tými, ktorí sa parlamentných volieb nezúčastnili. Podporujú ho aj voliči Smeru, a hnutí Sme rodina a Republika.

Korčoka by najčastejšie volili tí, ktorí vo voľbách do NR SR podporili stranu Demokrati, hnutie Progresívne Slovensko a stranu Sloboda a Solidarita. Voličstvo, ktoré v predošlých prezidentských voľbách podporilo súčasnú prezidentku Zuzanu Čaputovú, má v úmysle voliť najmä Pellegriniho a Korčoka. Trinásť percent z ich by tiež volilo Fica.

Predchádzajúce voľby

Voliči Maroša Šefčoviča v predošlých voľbách plánujú v nadchádzajúcich prezidentských voľbách voliť najmä Korčoka (36 percent z nich) a Pellegriniho (24 percent z nich). Elektorát, ktorý v posledných prezidentských voľbách nevolil, má v úmysle voliť Pellegriniho (43 percent) a Fica (26 percent).

Štrnásť percent z nich by svoj hlas odovzdalo Marošovi Žilinkovi. Voliči, ktorí v čase konania predošlých volieb nemali 18 rokov vyjadrujú podporu najmä Korčokovi (38 percent) a Pellegrinimu (30 percent)

Vyše polovica sa nechce zúčastniť volieb

Prezidentských volieb by sa podľa modelu zúčastnilo celkovo 42 percent respondentov, pričom 34 percent by sa ich zúčastnilo určite a osem percent by sa skôr zúčastnilo. Celkovo 58 percent opýtaných sa v prieskume vyjadrilo, že sa volieb neplánujú zúčastniť, 54 percent z nich deklarovalo, že by voliť určite nešli.

Podľa agentúry je ochota zúčastniť sa prvého kola prezidentských volieb oveľa nižšia, než bola účasť vo voľbách do NR SR, a tiež je mierne nižšia v porovnaní s predchádzajúcimi prezidentskými voľbami.