Pripravujem si karty na stôl, Danko zbiera podpisy na svoju prezidentskú kandidatúru

Slovenská národná strana (SNS) podľa jej predsedu Andreja Danka zbiera podpisy na jeho prípadnú prezidentskú kandidatúru. Nič však podľa neho nie je jednoznačné, vzhľadom na to, že predseda strany Hlas-SD a predseda parlamentu Peter Pellegrini sa stále nevyjadril, či bude alebo nebude kandidovať na post hlavy štátu.

„Ja nebudem čakať. To znamená, že ja si pripravujem karty na stôl, aby som mal 15-tisíc podpisov, aby som mohol rokovať aj s Pellegrinim, aj s Harabinom,“ uviedol predseda národniarov v relácii denníka Plus jeden deň Karty na stôl. „A keď by ma jeden alebo druhý, snažili sa so SNS, aby nás dobehli, tak budem pripravený kandidovať,“ dodal.

Pripravujú sa na možnosti

Podotkol ale, že ak sa im podarí dohodnúť sa, tak kandidovať nebude, tak ako v roku 2019. Poukázal však na to, že nečaká, lebo za mesiac by len ťažko vyzbieral potrebný počet podpisov (kandidát na prezidenta potrebuje vyzbierať prinajmenšom 15-tisíc podpisov od občanov, prípadne ho môže navrhnúť minimálne 15 poslancov Národnej rady SR – pozn. SITA).

„Sme pripravení na čokoľvek. Na dohodu s Pellegrinim, s Harabinom, alebo kandidatúru Andreja Danka,“ vyjadril sa predseda SNS.

Uviedol tiež, že za desať dní sa im podarilo vyzbierať 10-tisíc podpisov. Jeho prípadnú kandidatúru však ovplyvní to, ako sa budú správať Pellegrini a Harabin, prípadne i to, či sa predseda strany Smer-SD a predseda vlády Robert Fico rozhodne kandidovať. Neznamená to podľa neho, že sú rozhodnutí, len sa pripravujú na možnosti.

Pellegrini naťahuje kampaň

„Ja som nemyslel, že za tri dni ich bude tisíc (podpisov) a za desať až dvanásť dní je ich 10-tisíc. Takže áno, zaväzuje ma to, a o to ľahšie sa mi v mnohých veciach rozpráva s Pellegrinim. Pretože mne je už jedno, čo Pellegrini urobí. Ale ak pôjde takýmto spôsobom na prezidenta, tak prehrá s Korčokom. Za to si ponesie zodpovednosť on, pretože naťahuje kampaň, nehovorí jasne, čo chce a Korčok nie je hocikto a má toľko peňazí, že Pellegrinimu sa o tom ani nesníva,“ myslí si predseda SNS. „Ak si Pellegrini bude naťahovať prezidentskú kampaň a bude si myslieť, že všetko dosiahne, tak na konci dňa, tak ako nevyhral voľby, môže dopadnúť zle aj v prezidentských,“ prorokoval Danko predsedovi Hlasu.

Uviedol tiež, že SNS pri podpisovaní koaličnej zmluvy Pellegrinimu ponúkla podporu v prípade prezidentskej kandidatúry, no on ju odmietol. Štefan Harabin (bývalý minister spravodlivosti a bývalý predseda Najvyššieho súdu SR, v minulosti už na prezidentský post kandidoval, no neúspešne – pozn. SITA) by bol pre voličov SNS podľa Danka prijateľnejším kandidátom, než liberálne zmýšľajúci Pellegrini.

Fico ako kandidát

Andrej Danko trvá na tom, že najlepším prezidentským kandidátom by bol predseda Smeru Robert Fico. Na poznámku moderátora, že Fico ale svoju prezidentskú kandidatúru odmieta, Danko uviedol, že Fico je rafinovaný a „chce vytlačiť Pellegriniho ako štít do boja„.

„Viete čo, Robert Fico je pod tlakom svojho okolia, že ak by odišiel kandidovať na prezidenta, tak čo bude s jeho okolím. Robert Fico má na sebe nalepený veľký strapec ľudí, ktorí mu nedovolia to osobné šťastie,“ reagoval šéf národniarov na otázku, či by Fico mohol kandidovať. Zdôraznil, že predseda Smeru by bol dobrým prezidentom. Podotkol ale, že on sám (Danko) hrá svoju hru.

Silný líder

„Keby Robert Fico bol na dôchodku, SNS má desať percent,“ myslí si. Vyjadril sa, že hľadí na to, ako by jeho strana mohla percentuálne vyrásť. „Áno, náš problém je Robert Fico ako silný líder Smeru, pretože keby bol lídrom Smeru Pellegrini, tak si myslím, že tie percentá vyzerajú ináč,“ skonštatoval.

Pellegrini kandidatúru dosiaľ oficiálne neohlásil. V médiách sa na sklonku roka 2023 opakovane vyjadroval, že svoje rozhodnutie definitívne oznámi po novom roku, no pripustil, že v strane o jeho kandidatúre vážne uvažujú. Predseda Smeru Robert Fico svoju opätovnú (o post hlavy štátu sa uchádzal aj v roku 2014, v druhom kole ho však porazil Andrej Kiska – pozn. SITA) prezidentskú kandidatúru odmietol, no viackrát sa vyjadril, že ak sa Pellegrini rozhodne kandidovať, strana Smer ho podporí.

Rokovania s Harabinom

Danko sa v úvode minuloročného decembra vyjadril, že sa obáva, že vládna koalícia by sa mohla rozpadnúť, ak by Pellegrini úspešne kandidoval. Národniari podľa jeho slov hľadali vlastného kandidáta a v rámci toho rokovali napríklad aj so Štefanom Harabinom.

Šéf SNS vtedy pripustil, že sa diskutovalo aj o jeho vlastnej kandidatúre, no tú v danom momente vylučoval. Uprostred decembra však minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý kandidoval za SNS, povedal, že ak SNS postaví vlastného kandidáta a bude sa držať straníckej línie, bude to s najväčšou pravdepodobnosťou práve Danko.