Kedy budú prezidentské voľby? Pýta sa Korčok a Pellegrini vraj len taktizuje a kampaňuje za štátne peniaze

Kandidát na prezidenta a exminister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok vyzval predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD), aby oznámil, na aký termín plánuje vypísať prezidentské voľby.

Dodal, že to bude fér voči všetkým kandidátom na post najvyššieho ústavného činiteľa. Pellegrini pred niekoľkými týždňami oznámil, že o svojej kandidatúre na funkciu hlavy štátu sa rozhodne v priebehu dvoch alebo troch týždňov.

V súčasnosti si však na rozmyslenie vzal ďalší mesiac. Bývalý slovenský diplomat je toho názoru, že Pellegrini je už dávno rozhodnutý a v súčasnosti len taktizuje a kampaňuje za štátne peniaze. Korčok zároveň dodal, že ani jeden z týchto krokov nie je hodný politika, ktorý má aktuálne najvyššie šance stať sa prezidentom.

„Som presvedčený, že byť prezidentom nie je ako to, keď sa rozhodujete o last minute dovolenke. Ide o najvyššiu funkciu v štáte a považujem prinajmenšom za ľahkovážne brať si ďalšie týždne, aby sa Pellegrini rozhodol, či chce byť prezidentom alebo predsedom parlamentu,“ tvrdí Korčok.

V strane Hlas-SD vážne zvažujú kandidatúru svojho predsedu Petra Pellegriniho na prezidentský post. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol samotný Pellegrini. Doplnil, že momentálne absolvuje výjazdy po Slovensku a stretáva sa s regionálnymi zástupcami strany. Blížiace sa sviatočné obdobie chce využiť na premýšľanie. Definitívne rozhodnutie by chcel prezradiť po Novom roku. K vypísaniu termínu prezidentských volieb chce Pellegrini pristúpiť veľmi zodpovedne. Absolútne odmieta, že by s termínmi prvého i druhého kola volieb akýmkoľvek spôsobom manipuloval (Pellegrini má ako predseda Národnej rady SR v kompetencii vypísanie volieb – pozn. SITA).