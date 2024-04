Dôvodom rozsiahlych obmedzení na Záhorí sú výlukové práce, potrvajú týždeň

Na začiatku záhorskej časti regionálnej železničnej trate Kúty – Trnava pribudli rozsiahle obmedzenia v osobnej doprave. Pre úpravu infraštruktúry na úseku Šaštín-Stráže – Šajdíkove Humence v okrese Senica od 27. apríla do 3. mája môžu cestujúci využiť miesto vlakov náhradnú autobusovú dopravu.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ju z dôvodu výlukových prác zaviedla na trase Šajdíkove Humence – Borský Mikuláš – Šaštín-Stráže. Zároveň upozornila na možné meškania vlakov dotknutých výlukou približne 15 minút, pričom pri väčšom oneskorení nezaručuje čakanie prípojných spojov.

Týždňový výpadok vlakov

Týždňové obmedzenie na spomínanom úseku sa týka vlakov jazdiacich na linke medzi Šaštínom-Strážami a Trnavou. V sobotu 27. apríla na úseku Šaštín-Stráže – Šajdíkove Humence nejde počas celého dňa spolu 14 vlakov, po sedem v oboch smeroch. Ide o spoje s odchodmi v dvojhodinovch intervaloch zo Šajdíkových Humeniec do Šaštína-Stráží od 8:38 do 20:38 a opačne zo Šaštína-Stráží od 9:11 do 21:31. V nedeľu 28. apríla a v stredu 1. mája sa výluka dotkne 18 vlakov, navyše tých s rannými odchodmi zo Šajdíkových Humeniec 4:18, 6:38 a zo Šaštína-Stráží 5:11, 7:11.

Najviac vlakov, a to 28, vypadne v pondelok 29. apríla, v utorok 30. apríla a vo štvrtok 2. mája. Nepôjde navyše ďalších 10 spojov, ktoré majú odchod zo Šajdíkových Humeniec 4:58, 7:38, 13:38, 15:38, 17:38 a zo Šaštína-Stráží 6:11, 8:11, 14:11, 16:11, 18:11. V posledný deň tejto výluky, v piatok 3. mája, nepôjde 20 spojov, po desať v oboch smeroch – zo Šajdíkových Humeniec majú odchod medzi 4:18 až 15:38, zo Šaštína-Stráží od 5:11 do 16:11.

Náhradná autobusová doprava

Dlhodobá výluka na úseku Kúty – Šaštín-Stráže, trvajúca pre úpravu infraštruktúry od 10. decembra 2023, má skončiť tiež 3. mája. V dôsledku prác je aj na tomto úseku zavedená náhradná autobusová doprava.

V rámci nej nie je možná preprava bicyklov a zvierat bez uzatvárateľnej schránky, nevzťahuje sa to na psov so špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich zdravotne znevýhodnené osoby. Predaj cestovných lístkov v náhradnej doprave nie je zabezpečený, kúpiť ich možno v pokladniciach ZSSK, alebo na jej portáli, cez mobilnú aplikáciu IDeme vlakom či SMS.

Úsek Šaštín-Stráže – Šajdíkove Humence má 10 kilometrov, úsek Kúty – Šaštín-Stráže 8 kilometrov. Celá trať Kúty – Trnava je dlhá 68 kilometrov, vedie cez Senicu, Jablonicu, popri Smoleniciach či cez Boleráz. Prepája hlavné trate Bratislava – Kúty a Bratislava – Žilina.