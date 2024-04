Letisko Košice odštartovalo letnú sezónu, prvý charterový let smeroval do egyptskej Hurgady

Na Letisku Košice už začali novú letnú dovolenkovú sezónu. Počas nej môžu cestujúci z východného Slovenska využívať vyše 900 charterových letov pre cestovné kancelárie do 17 prímorských destinácií v 11 krajinách.

Letisková spoločnosť v piatok informovala, že tohtoročnými novinkami sú albánska Tirana, turecký Izmir, grécky ostrov Zakyntos a prístavné mesto Patras, ako aj Podgorica v Čiernej Hore a po dlhšom čase sa vracia do ponuky aj španielska Palma de Mallorca.

Prvý let smeroval do Hurgady

Prvý charterový let letnej sezóny so 140 dovolenkármi smeroval z košického letiska skoro ráno do egyptského letoviska Hurghada pri Červenom mori. Cestovná kancelária HappyTravel týmto letom začala zájazdy do Egypta s odletom z Košíc. Konateľ cestovnej kancelárie Roman Berkes informoval, že do Hurghady môžu turisti letieť na plných osem dní každý týždeň bez prerušenia, počas celého roka.

„Predpokladáme, že charterovými letmi z Košíc do Hurghady prepravíme do konca tohto roka vyše 13-tisíc cestujúcich,“ dodal.

Ponuka je bohatá

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak povedal, že možnosť lietať do Egypta celý rok, teda aj počas zimných mesiacov, u nich doteraz chýbala.

„Celková ponuka charterových destinácií je pre tento rok veľmi bohatá,“ uviedol s tým, že cestujúci si majú z čoho vyberať.

„Veríme, že aj vďaka tomu budeme aj v tomto roku letiskom prvej voľby pre celé východné Slovensko,“ predpokladá.

Ďalšie ponúkané destinácie

Okrem spomínaných noviniek sú medzi charterovými letmi aj destinácie Antalya na tureckej stredomorskej Riviére, bulharský Burgas pri Čiernom mori, grécky Heraklion na ostrove Kréta, ostrov Rodos a mesto Solún, či chorvátsky ostrov Brač v Jadranskom mori.

Dovolenkári môžu s cestovnými kanceláriami letieť z metropoly východného Slovenska aj do egyptského letoviska Marsa Matruh pri Stredozemnom mori, do Lamezia Terme v juhotalianskej Kalábrii, ako aj do Monastira v africkom Tunisku a do Larnaky na Cypre.

Charterové lety do uvedených letovísk doplní pravidelné sezónne spojenie Košíc s chorvátskym Zadarom pri Jadrane, dvakrát týždenne ho bude prevádzkovať spoločnosť Ryanair od 2. júna do 29. septembra.