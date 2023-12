Korčok zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania princípov právneho štátu, potrebujeme kritického a spravodlivého prezidenta (video)

Základnom modernej a úspešnej krajiny je dodržiavanie princípov právneho štátu. Uviedol to občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok vo svojom druhom prejave k obsahovému zameraniu svojej kandidatúry, v rámci ktorého predstavil svoju víziu úlohy prezidenta v domácej politike a zároveň zdôraznil potrebu dodržiavania princípov právneho štátu.

„Právny štát a spravodlivosť, modernizácia a dobudovanie štátu, v ktorom sa bude ľuďom žiť lepšie, zahraničná politika, ktorá nás nedovedie do suverénnej a hrdej bezvýznamnosti a politická rovnováha, aby úrad prezidenta nebol len hlasom vlády a jednej strany. Toto je moja ponuka pre výkon úradu prezidenta,“ vyhlásil Korčok.

Vzdialení liberálnej demokracii

Podľa jeho slov teraz ide o to, ako a či sa štát a politika vôbec vysporiada so zneužitím moci, alebo sa z toho stane balvan, ktorý budeme navždy tlačiť pred sebou. Kroky a systémové zmeny v oblasti spravodlivosti o tom veľa napovedia už v nasledujúcich dňoch.

„Je každým dňom jasnejšie, že Slovensku vládne reprezentácia, ktorá je inšpirovaná spôsobmi vládnutia, ktoré sú vzdialené liberálnej demokracii,“ upozornil kandidát na prezidenta.

Dobudovanie nášho štátu

Covidová pandémia a vojna Ukrajine v plnej nahote nastavili zrkadlo fungovaniu štátu. Preto sa chce v prezidentskom úrade Korčok sústrediť na dobudovanie nášho štátu. Podľa neho nie je akceptovateľné, že doteraz nemáme komplexný audit fungovania štátu a bez potrebných zmien sme pri ďalšej pandémii odsúdení na to, aby sme trápenie štátu a občanov prežili odznova.

„Chcem byť prezidentom, ktorý bude propagátorom modernizácie krajiny, aby sme prekonali stagnáciu až úpadok. Sľubujem, že budem podporovať vládu v rozhodnutiach, aby sa to podarilo a viem sa postaviť za politicky ťažké a dočasne možno aj nepopulárne rozhodnutia tak, aby im verejnosť porozumela,“ prisľúbil.

Podpora samospráv

Svoju úlohu vidí tiež v podpore postavenia samospráv. Chce, aby predstavitelia krajov, miest a obcí dostali primeranú politickú a legislatívnu váhu pri rokovaní o návrhoch zákonov.

„Kandidujem s presvedčením, že potrebujeme nájsť nové myšlienky pre dobudovanie súdržného štátu, čo sa bez výraznejšej účasti samospráv nedá,“ zdôraznil Korčok.

Kritický a spravodlivý prezident

Vo svojom vystúpení vyzdvihol aj dôležitosť politickej rovnováhy. Slovensko podľa neho potrebuje prezidenta, ktorý sa pozrie na prijímané zákony a riadny chod ústavných orgánov nielen optikou vlády a vládnej väčšiny.

„Potrebujeme prezidenta, ktorý bude suverénny a bude vedieť byť kritický a spravodlivý zároveň,“ uzavrel Korčok.

Ivan Korčok kandiduje ako občiansky kandidát. V utorok v relácii TV Markíza Na telo PLUS uviedol, že ak by sa ho rozhodli strany Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita podporiť, bude im za to vďačný. „Keď sa rozhodnú a štruktúry im to schvália, bude to fajn. V tejto chvíli sa spolieham sám na seba,“ povedal.