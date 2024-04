Slovenskí hokejisti na MS do 18 rokov prehrali zápas s Lotyšmi, nepomohla im ani hra bez brankára

Slovenskej reprezentácii hokejistov do 18 rokov nevyšlo ani druhé vystúpenie v základnej A-skupine na svetovom šampionáte hráčov tejto vekovej kategórie vo Fínsku.

V meste Espoo po štvrtkovej vysokej prehre 0:9 s favorizovaným výberom USA podľahli zverenci Martina Dendisa aj rovesníkom z Lotyšska 3:5. Mladí Slováci síce mali miernu streleckú prevahu, no súper ich školil z efektivity.

We’re tied again in Espoo. Andreas Straka with the rebound for @HockeySlovakia.🇸🇰🚨 #U18MensWorlds #SVKLAT pic.twitter.com/1TTDrJwZe9

— IIHF (@IIHFHockey) April 26, 2024