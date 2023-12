Smer-SD by voľby vyhral znova, súčasnú koalíciu by však nevyskladali a Matovičovi neverí až 77 percent ľudí

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v polovici decembra, zvíťazila by strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Na svoju stranu by získala 24,1 percenta voličov. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko s 19,4 percentom priaznivcov a strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorú by volilo 15,7 percenta ľudí.

Do parlamentných lavíc by zasadli aj poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá by získala 7,1 percenta, Kresťanskodemokratické hnutie s 6,4 percentom voličov i hnutie Republika, ktoré by volilo 5,2 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Zber dát prebehol od 13. do 18. decembra.

SNS pred bránami zvolenia

Do parlamentu by sa neprebojovala koalícia Slovensko (bývalé OĽaNO), Za ľudí a Kresťanská únia s 5,9 percentom voličov, keďže koalícia potrebuje získať minimálne sedem percent, a ani Slovenská národná strana (SNS), ktorej v prieskume namerali 4,8 percenta. Súčasná koalícia zložená zo strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS by tým pádom vzniknúť nemohla.

Ďalšími stranami, ktoré by neobsadili kreslá v parlamente, je Aliancia, ktorú by volili štyri percentá voličov, Demokrati, ktorým by hlas dalo 3,6 percenta ľudí či hnutie Sme rodina, ktoré v prieskume dosiahlo 2,7 percenta.

Nedôvera Sulíkovi a Matovičovi

Z prieskumu ďalej vyplýva, že najdôveryhodnejším politikom je predseda parlamentu a strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Dôveruje mu 46 percent opýtaných. Za ním sa umiestnila prezidentka Zuzana Čaputová s 45-percentnou dôverou, predseda vlády a Smeru-SD Robert Fico s 36-percentnou podporou a občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok s viac ako 30-percentnou dôverou.

Najvyššiu nedôveru v prieskume zožal predseda SaS Richard Sulík a líder hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorým nedôveruje 71 percent, respektíve 77 percent opýtaných.