Prípadné víťazstvo Pellegriniho v prezidentských voľbách by mohlo viesť aj ku koncu strany Hlas-SD, tvrdí politológ

Víťazstvo predsedu strany Hlas-SD a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách, ak by sa rozhodol kandidovať, by mohlo viesť k oslabeniu či dokonca ku koncu strany Hlas-SD. Myslí si to politológ Tomáš Dvorský z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ako uviedol pre agentúru SITA, pre slovenský stranícky systém je charakteristická vysoká miera personalizácie a voliči si často stranu či hnutie stotožňujú práve s osobou ich lídra.

Pellegrini ako „otec zakladateľ“

„Len málo strán historicky dokázalo politicky prežiť odchod svojho ‚otca zakladateľa‘,“ podotkol Dvorský. Aj v prípade Hlasu je podľa neho pravdepodobný podobný scenár.

„Strana vznikala ako projekt lídra Petra Pellegriniho, ktorého by bolo náročné nahradiť. Ani v posledných voľbách sa v počte preferenčných hlasov nikto výraznejšie nepriblížil predsedovi. Druhý najvyšší počet krúžkov mala Denisa Saková, aj to len na úrovni polovice hlasov, ktoré získal Pellegrini,“ uviedol politológ.

Fragmentácia strany

Ak by Pellegrini kandidoval a uspel v prezidentských voľbách, podľa Dvorského by to znamenalo prekreslenie politickej mapy.