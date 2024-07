Poslanec Migaľ tvrdí, že nedostal žiadnu podpísanú dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva

Poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD) tvrdí, že nedostal žiadnu podpísanú dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Tá bola podľa jeho slov pridelená občianskemu združeniu MediaRik, ktoré založil a pôsobil v ňom ešte pred tým, ako sa rozhodol vstúpiť do politiky a strany (Hlas-SD).

Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, v súčasnosti už nie je konateľom združenia, tým pádom nemá ako ťažiť z poskytnutej dotácie

. „Akonáhle som bol zvolený za poslanca do parlamentu, tak nad rámec zákona som z občianskeho združenia vystúpil. Tým, že mi je občianske združenie blízke, prebrala ho manželka, ktorá sa venuje ďalším aktivitám. Netajím sa tým, že budem ďalej pomáhať, veď je to moje ,dieťa´, a chcem to všetko robiť transparentne,“ vysvetlil.

Dom na strome

Ako Migaľ pokračoval, občianske združenie nezakladal na to, aby bolo schránkovou firmou. „V treťom sektore to funguje tak, že musíte byť často odkázaní na pomoc z fondov či z dotácií, inak by to jednoducho nefungovalo,“ uviedol a vysvetlil, že občianskemu združeniu sa počas jeho pôsobenia podarilo kúpiť pozemok v lese na Domaši.

Podľa vlastných slov plánoval vytvoriť dom na strome, ktorý bude občianske združenie prevádzkovať, a z následným príjmov z prenájmu financovať činnosť občianskeho združenia.

„Do toho vyšla na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) výzva – centrum lesnej pedagogiky. Povedal som si, že to je presne to, čo by som tam chcel robiť. Povedal som, že poďme do toho. Poskytnem pozemok z občianskeho združenia a poďme naprojektovať projekt na centrum biodiverzity,“ ozrejmil poslanec a dodal, že výzva bola zamerená aj na budovanie vzdelávacích centier.

Rok na vybudovanie projektu

Poslanec priblížil, že zapojenie sa do výzvy sprevádza zvýšená miera byrokracie, nie je to o tom „že Takáč prihrá Migaľovi“.

„Museli sme dokladovať veľmi veľa papierov, dokumentov, je to zdĺhavý proces kontroly. Išiel som do toho s tým, že som vôbec netušil, že na konci dňa tú výzvu dostanem,“ povedal. Rozhodnutie o schválení projektu občianskemu združeniu prišlo podľa jeho slov pred dvoma či tromi týždňami s tým, že majú rok na jeho vybudovanie.

Podľa medializovaných informácií a vyjadrenia poslankyne Veroniky Remišovej (klub hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ) je projekt občianskeho združenia podľa odborných odhadov šesťnásobne predražený.

Úmyselne uvedená iba časť projektu

Poslanec pre agentúru SITA uviedol, že na Remišovej tvrdenia nechce reagovať, dodal však, že žiaden odborný odhad nehovorí o predražení.

„Nemám vedomosť o tom, že by niekto žiadal výkaz výmer a chcel naceňovať stavby, práce a vybavenie Rozprávkového lesa. V medializovanom článku bola úmyselne uvedená iba časť projektu, hoci autor vedel, že projekt je väčší. Dôležité však je aj to, že občianske združenie žiadne peniaze nedostalo a nemôže s nimi teraz nakladať. Dotácia funguje tak, že sa najskôr musí zrealizovať verejné obstarávanie, postaviť stavba a až následne, po kontrole, je preplatená žiadosť o financovanie,“ vysvetlil Migaľ.

Informoval, že v prípade, ak by občianske združenie dotáciu nedostalo, realizovalo by projekt postupne, podľa dostupnosti financií a asi v menšom rozsahu.

„Vhodné je spomenúť aj fakt, že informáciu o tom, že občianske združenie, kde som pôsobil, má žiadosť na PPA, som netajil a informoval som o tom médiá pred schválením projektu, aby som rozptýlil akékoľvek pochybnosti,“ dodal poslanec Hlasu-SD.

Vizualizácie plánovaného riešenia. Foto: SITA/MediaRik.

